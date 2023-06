A superfã de Tom Brady, Veronika Rajek, sofre uma concussão nas ruas de Milão: O que aconteceu?

Rsuperfã de renome Tom BradyVeronika Rajek, sofreu um grave incidente em Milão que a deixou com uma concussão e internada.

Muitos consideram Rajek estar entre as mulheres mais bonitas do mundo e ela se tornou conhecida como a maior fã de Brady no final de sua carreira na NFL, que chegou ao fim no ano passado no Tampa Bay Buccaneers.

Ela é uma influenciadora de mídia social e passou um tempo fazendo concursos de beleza no passado. Ela pode não fazer nada disso por um tempo depois de sofrer lesões na Itália.

Ela se envolveu em um incidente com uma patinete elétrica em Milão no domingo, durante as férias, e postou uma foto sua em seu story no Instagram com a legenda: “Não foi o melhor dia da minha vida”.

Não é incomum na Europa que turistas passem em patinetes elétricos e acabem sofrendo um acidente, e Rajek ficou com vários ferimentos nas mãos e no rosto.

A admiração de Rajek por Brady

Rajek tem sua reputação como Brady superfã em dezembro de 2022, depois de postar uma foto sua em um jogo com a legenda: “Eu vi a LENDA e se alguém me perguntar novamente se eu amo Brady, sim, eu o amo, e me mostre alguém que não ama. Até mesmo o dele os odiadores o amam porque sabem que ele é o melhor @tombrady obrigado por um show incrível #GOATFOREVER”

Conversando com o US Sun sobre seu interesse na NFL, ela disse: “Eu me senti como uma cartomante. Aquele jogo foi o melhor de todos os tempos para mim e eu estava cheia de esperança até o fim. Eu sabia que o GOAT não iria perder facilmente e disse a todos com quem eu estava assistindo, ‘Você vai ver, é Brady.’

“E então, quando os Patriots ligaram os motores, a sala ficou silenciosa e foi muito engraçado ver os rostos de todos.”