A surpreendente transformação física de Karol G: seu treinador revela segredo

Tseu ano parece se adequar Karol G muito bem, porque apaixonada, ela já foi vista em público de mãos dadas com Varrero que parece confirmar os rumores de um relacionamento, e ela também surpreendeu os fãs com sua impressionante mudança física, exibindo um abdômen plano.

A colombiana de 32 anos é muito famosa e seus movimentos são seguidos por seus milhões de seguidores nas redes sociais, por isso sua grande forma física rapidamente virou assunto na web.

Cirurgia? O treinador de Karol G revela o segredo para ter a melhor aparência

Em sua aparição com Varrer, a cantora de “Tusa” usava calça verde brilhante, que combinou com a bolsa. E ela usava um top que expunha sua barriga lisa e bem torneada.

A impressão causada pela mudança física da artista foi tamanha que muitos especularam nas redes sociais que o abdômen achatado da “Bichota” seria resultado de uma cirurgia plástica, relata o Terra.

No entanto, seu personal trainer Yarishna Ayala acabou com as especulações e revelou qual tem sido a chave para Karol Go sucesso de fazê-la parecer tão bem.

“Há exatamente um mês ela começou a se preparar para a turnê, é uma pessoa que respeita seu público e seu trabalho e desta vez, por causa dos estádios, sente que tem que ser sua melhor versão e quer ir além, ” Ayala explicou.

“Ela foi disciplinada como nunca antes, muito, muito, muito com sua dieta, que é parte fundamental do resultado.”

Ela também comentou que é triste sugerir que a mudança foi causada por cirurgias quando estamos falando de uma mulher que pediu que as pessoas se amassem como são.

“Além de seu treinamento e nutrição, ela também faz ioga todos os dias sem falta, além de longos ensaios de coreografia”, disse Ayala.

“Razões pelas quais ela também está um pouco mais distante das redes sociais.

“É triste ver as pessoas falando sobre cirurgias em uma mulher que constantemente nos convida a nos amar como somos.”

Em agosto, a cantora “TQG” iniciará sua “Tour Maana ser bonito” por várias cidades dos Estados Unidos.