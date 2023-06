A tragédia do submersível Titã inicia o debate: quem deve pagar a conta pelas tentativas de resgate para tentar salvar os aventureiros milionários?

Cele milionário Steve Fosseto avião de Nevada alcance em 2007, o aventureiro fanfarrão já havia sido objeto de duas operações de resgate de emergência anteriores a milhares de quilômetros de distância.

E isso gerou uma pergunta espinhosa: depois que uma busca abrangente pelo rico tomador de risco terminou, quem deveria pagar a conta?

Nos últimos dias, a caça massiva por um veículo submersível perdido durante uma descida no Atlântico Norte para explorar os destroços do Titânico voltou a concentrar a atenção nesse enigma. E com os socorristas e o público fixados primeiro em salvar e depois em lamentar os que estão a bordo, isso tornou novamente uma conversa desconfortável.

“Cinco pessoas acabaram de perder a vida e, para começar a falar sobre seguro, todos os esforços de resgate e os custos podem parecer muito insensíveis – mas o fato é que, no final das contas, há custos”, disse. doença de Upnejareitor da Escola de Administração Hospitalar da Universidade de Boston e pesquisador de turismo.

“Há muitas pessoas que vão dizer: ‘Por que a sociedade deveria gastar dinheiro no esforço de resgate se (essas pessoas) são ricas o suficiente para serem capazes de… se envolver nessas atividades de risco?'”

Essa questão está ganhando atenção à medida que viajantes muito ricos em busca de aventuras singulares gastam muito para escalar picos, navegam pelos oceanos e decolam para o espaço.

A Guarda Costeira dos EUA se recusou na sexta-feira a fornecer uma estimativa de custo para seus esforços para localizar o Titan, o submersível que os investigadores dizem ter implodido não muito longe do naufrágio mais famoso do mundo. As cinco pessoas perdidas incluíam um bilionário empresário britânico e pai e filho de uma das famílias mais importantes do Paquistão. A operadora cobrou US$ 250.000 de cada passageiro para participar da viagem.

“Não podemos atribuir um valor monetário a Busca e resgate casos, já que a Guarda Costeira não associa custo a salvar uma vida”, disse a agência.

Enquanto o guarda CosteiraComo o custo da missão provavelmente chegará a milhões de dólares, geralmente é proibido pela lei federal cobrar reembolso relacionado a qualquer serviço de busca ou resgate, disse Stephen Koerting, advogado americano no Maine especializado em direito marítimo.

Mas isso não resolve a questão maior de saber se os viajantes ricos ou as empresas devem assumir a responsabilidade perante o público e os governos por se exporem a esse risco.

“Esta é uma das perguntas mais difíceis de encontrar uma resposta”, disse Pete Sepp, presidente do Sindicato Nacional dos Contribuintesobservando o escrutínio de resgates financiados pelo governo que remontam ao bilionário britânico Richard Bransonfaçanhas de balão de ar quente na década de 1990.

“Isso nunca deve ser apenas sobre gastos do governo, ou talvez nem mesmo principalmente sobre gastos do governo, mas você não pode deixar de pensar em como os recursos limitados das equipes de resgate podem ser utilizados”, disse Sepp.

A demanda por esses recursos foi destacada em 1998, quando a tentativa de Fossett de dar a volta ao mundo em um balão de ar quente terminou com um mergulho no oceano a 800 quilômetros da Austrália. A Royal Australian Air Force despachou uma aeronave de transporte Hercules C-130 para encontrá-lo. Um avião militar francês lançou um bote salva-vidas para 15 homens em Fossett antes de ser resgatado por um iate que passava.

Os críticos sugeriram que Fossett deveria pagar a conta. Ele rejeitou a ideia.

No final daquele mesmo ano, a Guarda Costeira dos Estados Unidos gastou mais de $ 130.000 para resgatar Fossett e Branson depois que seu balão de ar quente caiu no oceano ao largo do Havaí. Branson disse que pagaria se a Guarda Costeira solicitasse, mas a agência não pediu.

Nove anos depois, depois que o avião de Fossett desapareceu sobre Nevada durante o que deveria ter sido um voo curto, a Guarda Nacional do estado lançou uma busca de meses que revelou os destroços de vários outros acidentes de décadas sem encontrar o milionário.

O estado disse que a missão custou aos contribuintes US$ 685.998, com US$ 200.000 cobertos por uma contribuição privada. Mas quando a administração do governador Jim Gibbons anunciou que buscaria reembolso pelo restante, a viúva de Fossett hesitou, observando que havia gasto US $ 1 milhão em sua própria busca particular.

“Acreditamos que a busca conduzida pelo estado de Nevada é uma despesa do governo no desempenho da ação do governo”, escreveu um advogado em nome do espólio de Fossett.

O aventureirismo arriscado dificilmente é exclusivo de pessoas ricas

A pandemia gerou um aumento nas visitas a lugares como parques nacionais, aumentando a popularidade da escalada, caminhada e outras atividades ao ar livre. Enquanto isso, a disseminação de telefones celulares e serviços deixou muitos com a sensação de que, se as coisas derem errado, a ajuda está à distância de um telefonema.

Alguns lugares têm leis comumente chamadas de “leis estúpidas do motorista”, nas quais os motoristas são forçados a pagar a conta de emergência quando ignoram as barricadas em estradas submersas. O Arizona tem essa lei, e o condado de Volusia, na Flórida, lar de Daytona, promulgou uma legislação semelhante esta semana. A ideia de uma “lei estúpida do caminhante” semelhante também é um item debatido regularmente no Arizona, com tantas pessoas despreparadas precisando ser resgatadas em um calor sufocante de três dígitos.

A maioria das autoridades e voluntários que realizam esforços de busca se opõe a cobrar por ajuda, disse Butch Farabeeex-guarda florestal que participou de centenas de operações de resgate no Grand Canyon e outros parques nacionais e escreveu vários livros sobre o assunto.

Os pesquisadores estão preocupados com o fato de que, se eles cobrassem para resgatar pessoas, “eles não pediriam ajuda assim que deveriam e, quando o fizessem, seria tarde demais”, disse Farabee.

A desvantagem é que alguns podem considerar essa ajuda vital como garantida. Farabee relata uma ligação na década de 1980 de um advogado que subestimou o esforço necessário para sair do Grand Canyon. O homem pediu resgate de helicóptero, mencionando que teria uma reunião importante no dia seguinte. O ranger rejeitou esse pedido.

Mas isso não é uma opção quando a vida dos aventureiros, alguns deles bastante ricos, corre extremo risco.

No Monte Everest, pode custar dezenas de milhares de dólares em permissões e taxas de expedição para escalar. Um punhado de pessoas morre ou desaparece durante a caminhada na montanha todos os anos – levando a uma resposta de emergência das autoridades locais.

Embora o governo do Nepal exija que os alpinistas tenham seguro de resgate, o escopo dos esforços de resgate pode variar muito, com Upneja estimando que alguns podem custar “várias dezenas de milhares de dólares”.

O Ministério das Relações Exteriores do Nepal não respondeu a uma mensagem pedindo comentários.

Em alto mar, velejadores ricos em busca de recordes de velocidade e distância também exigiram repetidamente resgate quando suas viagens se desviaram.

Quando o iate de Tony Bullimore, um milionário britânico em uma viagem ao redor do mundo, naufragou a 1.400 milhas da costa da Austrália em 1997, parecia que ele estava perdido. Agarrado ao interior do casco, ficou sem água fresca e quase sem ar.

Quando um navio de resgate chegou, ele nadou desesperadamente em direção à superfície.

‘Eu estava começando a olhar para trás em minha vida e pensando: ‘Bem, eu tive uma vida boa, fiz a maioria das coisas que queria’, disse Bullimore depois. descrevê-lo, seria um milagre, um milagre absoluto.

Autoridades australianas, cujas forças resgataram um velejador francês na mesma semana, foram mais comedidas em sua avaliação.

“Temos uma obrigação legal internacional”, Ian McLachlan, disse o ministro da Defesa. “Temos a obrigação moral de resgatar as pessoas, seja em incêndios florestais, ciclones ou no mar.”

Pouco foi dito, no entanto, sobre o pedido do governo australiano para restringir as rotas das corridas de iates – na esperança de manter os marinheiros em áreas onde eles podem exigir menos resgate.