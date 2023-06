A troca que pode mudar o rumo da NBA: Irving, LeBron e Doncic juntos?

A um grande comércio poderia estar em andamento, o que viraria a NBA de cabeça para baixo.

Kyrie Irvingque é agente livre no final do contrato com o Mavericksvem tentando recrutar Lebron James para tentar fazer com que ele se juntasse à franquia Dallas.

Isso reuniria as duas estrelas, que têm um ótimo relacionamento, embora não tenham terminado da melhor maneira quando estavam com os Cavaliers.

Para que a mudança, noticiada pelo jornalista Shams Charania, se concretizasse, Irving e LeBron teriam que reduzir consideravelmente seus salários para evitar o rebentamento do Mavericks‘ teto salarial.

E resta saber o que aconteceria com Luka Doncicque foi o jogador da franquia até agora.

Se os três se combinassem, seria um ‘Três Grandes’ que tornaria a franquia a favorita para um anel na próxima temporada.

Luka Doncic defende LeBron James.

LeBron em troca de Doncic?

Outra opção é o armador esloveno deixar o Dallas para abrir espaço para a chegada de LeBronque ainda tem mais uma temporada de contrato em Los Angeles e opção de jogador por outra.

Quando Irving deixou os Nets, já havia especulações de que ele voltaria a James no Lakers.

No final isso não aconteceu e ele acabou entrando para o Mavericksque acabou caindo e até desistindo da chance de brigar pelo play-in.

O contrato do polêmico armador terminou e não se sabe se ele permanecerá em Dallas. Se o amigo dele LeBron chegar, sem dúvida seria um grande incentivo para ele ficar.

Por outro lado, LeBron e Doncic sempre demonstraram grande respeito mútuo.

Houve muitos jogos em que eles conversaram amigavelmente no final e se elogiaram.

Jogar junto é uma opção que Irving começou a cultivar ao fazer contato com o atacante do Lakers.