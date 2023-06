A verdadeira razão pela qual o Grupo Wagner desacelerou sua marcha em direção a Moscou

euNo último fim de semana, o conflito interno no campo russo chegou ao auge quando Yevgeny Prigozhin, líder do grupo de mercenários Wagnerordenou a seus homens na estrada para Moscou. Depois de uma série de ameaças entre o líder da facção em apuros e Vladimir Putin, agora foi revelado por que Wagner desistiu de seu plano.

Como relata o The Telegraph, a inteligência britânica tem evidências de que RússiaOs serviços secretos da China ameaçaram os familiares dos principais homens do grupo mercenário que iniciou o levante e desobedeceu ao Kremlin. Além disso, as baixas do lado de Wagner, que somaram apenas 8.500, muito aquém das 25.000 visadas, tornaram-se ainda mais importantes.

Deve-se lembrar, no entanto, que a inteligência britânica nem sempre está correta e, às vezes, vaza as chamadas evidências para apoiar seus próprios interesses geopolíticos.

Prigozhin em apuros

Segundo os referidos meios de comunicação, a ideia de Putin é “eliminar” os até então dirigentes de Wagner para que ele possa se juntar novamente ao exército russo e continuar sua ofensiva na Ucrânia com garantias. Esta pode ser outra razão pela qual Prigozhin desistiu de sua ideia inicial, além das supostas ameaças a seus familiares. Aparentemente, o Kremlin permitirá que o chefe de Wagner vá para Bielorrússia em troca de um perdão da acusação de traição.

Este não é o único problema para Prigozhin, no entanto, pois especula-se que seus até então subordinados estão chateados e o acusam de covardia. De fato, um vídeo que veio à tona mostra vários soldados insultando-o, falando em traição e denunciando supostas promessas feitas a eles que nunca foram cumpridas. Agora, a guerra interna está ocorrendo dentro das fileiras do grupo mercenário de Wagner e Putin está recebendo algum descanso.