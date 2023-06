A vez em que Lou Williams se abriu sobre seu relacionamento particular com duas mulheres

EUum impressionante anúncio de aposentadoria, os fãs de basquete se despedem do lendárioLou Williamsas três vezes Sexto Homem da NBA. Ao refletirmos sobre sua notável carreira, também vale a pena revisitar um capítulo intrigante de alguns anos atrás, quando o NBA e o mundo foram apresentados ao relacionamento único de Williams com duas mulheres.

Williams acabou optando por lançar o véu do sigilo, orgulhosamente apresentando as duas mulheres à sociedade, que por sua vez não teve escrúpulos em revelar suas identidades. Notavelmente, as duas mulheres expressaram um forte vínculo e camaradagem uma com a outra.

Durante uma entrevista com Relatório Taylor Rooks do Bleacher, o principal substituto da NBA esclareceu aspectos de sua vida privada que haviam sido ocultados até agora. Williams mergulhou nos desafios que enfrentou em um relacionamento envolvendo duas mulheresabordando especificamente as críticas e julgamentos injustificados de indivíduos que não tinham uma visão pessoal de sua vida.

Williams lamentou, “É ridículo como as pessoas afirmam que são irmãs. Eu desprezo o fato de não ter controle sobre os rumores e equívocos que os cercam. Essas mulheres não são apenas companheiras aleatórias; elas são as mães dos meus filhos.” O antigo Atlanta Hawks jogador expressou sua frustração com a incapacidade do público de perceber a verdadeira natureza de seu relacionamento com suas duas esposas.

As relações de Williams com “Blonde” e “Brown” desafiaram as normas convencionais

A história começa com o relacionamento de longa data de Williams com Ashley Henderson, carinhosamente referido como “Blonde”, que se tornou a mãe de seus dois primeiros filhos. No entanto, após a chegada de Williams a Toronto para jogar pelo Raptors, ele encontrou o amor mais uma vez. Ele entrou em um relacionamento com Rece Mitchell, a quem ele carinhosamente chamava de “Brown”, e juntos deram as boas-vindas a um terceiro filho. Surpreendentemente, as duas mulheres criaram um vínculo forte e foram vistas juntas em várias ocasiões.

Em 2014, surgiram relatos de que Lou Williamsentão jogando pelo Raptores de Toronto, estava envolvido romanticamente com duas mulheres simultaneamente. A revelação confundiu muitos, mas era realmente verdade. Recentemente, um Twitter usuário procurou lembrar o mundo do triângulo amoroso único de Williams. A estrela da NBA reconheceu o tweet, mas rapidamente rejeitou o indivíduo curioso, afirmando que eles deveriam cuidar de seus próprios negócios.

Como Lou Williams embarca em sua aposentadoria, os entusiastas do basquete sempre se lembrarão dele como um jogador extraordinário que não apenas deslumbrou na quadra, mas também desafiou as normas sociais navegando em um relacionamento que desafiou as percepções convencionais. Seu legado, sem dúvida, se estenderá além de suas realizações esportivas, servindo como um lembrete de que o amor vem de várias formas, muitas vezes desafiando expectativas e estereótipos.