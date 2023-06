Aaron Gordon presenteia Jamal Murray ‘JM27’ com pingente de diamante antes das finais da NBA

Aaron Gordon é um jogador de basquete infernal e aparentemente uma baleia de um companheiro de equipe também … porque Esportes TMZ aprendeu que a estrela do Nuggets é talentosa Jamal Murray um pingente de diamante doente antes do início das finais da NBA desta semana.

Fomos informados de que AG estava tão emocionado com a maneira como Murray ajudou a liderar o Denver nesta temporada … Joalheiros Mile High para fazer uma peça personalizada para mostrar o seu apreço.

Você pode ver que a peça apresenta um arco e flecha … com as iniciais de Murray e a camisa No. 27 nele. Dizem-nos que está tudo cheio de 10 quilates de diamantes VVS brancos e azuis.