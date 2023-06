Aaron Judge atinge o rodeio Dr. Antes da Dodgers Series, gastando US $ 360 milhões em contrato!

Antes Aaron Juiz tentativas de roubar sacolas no Dodger Stadium … ele carregou sacolas de compras em Beverly Hills – gastando parte de seu novo contrato gordo na Rodeo Drive !!!

O superastro dos Yankees foi flagrado com sua esposa na famosa faixa de Los Angeles um dia antes de Nova York começar sua tão esperada série com os Dodgers … e está claro, ele não estava tendo problemas para quebrar sua carteira.

Aaron Judge renova com o Yankees, contrato de 9 anos e US$ 360 milhões

Claro, o juiz não está suando muito com os preços hoje em dia … o outfielder acabou de assinar um contrato de 9 anos e US $ 360 milhões com os Yanks nesta entressafra – então, sim, jogue fora o cartão de crédito !!