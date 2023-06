Aaron Judge deixa o New York Yankees como um navio à deriva no Hudson sem capitão

Emuito tempo Aaron Juiz faz um home run, a multidão do Yankee Stadium invariavelmente entoa “All Rise” em uníssono, mas parece que quando o capitão do Bronx Bombers não está disponível, o oposto é verdadeiro, mesmo para seus companheiros do New York Yankees.

Quer dizer, não tem havido uma razão para todo mundo se levantar ultimamente, parece que todo mundo tem caído.

Juiz machucou o dedo do pé no dia 3 de junho em Los Angeles e, desde então, os Yankees não tiveram motivos para comemorar, apesar dos grandes nomes do técnico Aaron Booneescalação de.

Sem o grande capitão, o navio nova-iorquino parece estar à deriva no rio Hudson. Já se passaram 17 dias desde que o juiz fez a captura de um capitão dos Yankees para evitar uma corrida dos Dodgers, mas sua colisão contra a parede do Dodger Stadium o manteve fora do diamante, e seu time tem sido o pior na MLB ofensivamente desde então.

De acordo com o The NY Post, eles estão ainda abaixo do Royals e do Athletics, e isso diz muito.

Yankees são 30 de 30 na média de rebatidas.

Desde Juizlesão de, o Yankees tem um recorde de 4-8, e de 30 times da liga principal eles estão em 30º lugar em média de rebatidas com apenas 0,195, 30º em porcentagem de fielding e 29º em slugging em 0,344…. graças ao Realeza de Kansas City.

A ausência do MVP de 2022 faz com que o Juiz pareça mais valioso do que nunca. Antes de sua lesão, ele era o favorito para repetir como o MVP mais valioso da Major League Baseball, agora ele aparentemente desistiu dessa chance, Shohei Ohtani.

A pior notícia para Nova York é que ainda não há data para o retorno do astro do time.

Somando-se à lesão do juiz está a ausência de Harrison Bader

JuizA ausência dele sugere que o time está pedindo que ele seja mais cuidadoso na hora do jogo, a ponto de parar de sacrificar seu corpo pelo bem do time, pois fica cada vez mais claro que os Yankees não estão sobrevivendo. sem o seu capitão.

“Existem 30 times agora que não têm Aaron Juiz. Então, não acho que seja diferente para qualquer outro time”, disse Anthony Rizzo após a série catastrófica contra o Boston Red Sox.

“Ele é nosso capitão. Ele é nosso líder, mas um cara não faz a maior diferença no mundo”, Rizzo adicionado.

Yankees não conseguem encontrar seu caminho, apesar de grandes nomes

O grupo de jogadores, mesmo sem Juiz e Bader, está no mesmo nível dos grandes times da história dos Yankees.

Giancarlo Stanton é um ex-MVP, mas foi 41-5 desde que saiu da lista de feridos; Josh Donaldson é outro ex-MVP que não está longe de uma ótima temporada, mas está com 4 de 33 desde que saiu do DL.

DJ LeMahieu é bicampeão de rebatidas, o único jogador na era moderna a conquistar a coroa em cada liga, mas ele acertou 15 em 90 em 24 jogos.

Rizzo recebeu votos de MVP cinco vezes, mas está 4-48 desde que voltou de uma lesão no pescoço.

Terceiro lugar no leste americano

Ainda assim, o Yankees segue na disputa pela Divisão Leste da Liga Americana, com um cartel de 39-33, o que o coloca na terceira colocação da divisão, 10,5 jogos atrás do líder Tampa Bay Rays, que tem o melhor cartel nas majors com 51-24, e 5,5 jogos atrás do Baltimore Orioles (44,27).

Apesar de um recorde de 3-7 em seus últimos 10 jogos, com quatro derrotas consecutivas, o Yankees tem o mesmo recorde do Toronto Blue Jayse estão três jogos à frente do Boston Red Sox.