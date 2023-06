Aaron Judge diz que o ligamento do dedo do pé está rompido e não há data de retorno à vista

Tdois dias depois doIanques de Nova Iorque disse Aaron Juiz possivelmente poderia começar as atividades de beisebol neste fim de semana, o rebatedor disse que tem um ligamento rompido no dedão do pé direito e não está totalmente pronto.

O juiz se machucou no dia 3 de junho quando bateu na parede do campo direito em Dodger Stadium enquanto pegava JD Martinez. A lesão, incomum para um jogador de beisebol, torna difícil para o juiz prever seu progresso.

“Acho que poucas pessoas romperam um ligamento do dedo do pé”, disse Judge antes do jogo de sábado contra o Texas. “Se fosse um quadríceps, teríamos uma resposta melhor. Se for um oblíquo ou tendão, temos prazos para isso. Com o quão única é essa lesão e sendo meu pé de trás que eu empurro e corro, é um ponto difícil.”

O juiz fez um trabalho de reabilitação em uma piscina na quarta-feira e esperava progredir para arremessos e rebatidas leves. Gerente Aaron Boone havia dito que o rebatedor poderia começar essas atividades até o final do fim de semana.

“É algo que mencionei à equipe de treinamento: quero testar um pouco”, disse Judge. “Talvez jogar bola, talvez dar alguns golpes secos. Eu meio que vejo onde está.

“Eu realmente não diria que sou eu correndo no campo ou fazendo muita atividade no beisebol. É mais eu sendo passivo dizendo: ‘Fizemos muitas coisas aqui. Estamos fazendo um grande progresso. Vamos testar com o que vou realmente fazer no campo.'”

Os Yankees não deram nenhuma indicação de quando o juiz pode retornar

“Não estou dando a você nenhum cronograma”, disse o juiz. “Não há necessidade. Eu só tenho que melhorar e então estarei lá.”

O juiz estabeleceu um recorde da Liga Americana com 62 home runs no ano passado. Ele está acertando 0,291 com 19 home runs e 40 RBIs na primeira temporada de um contrato de nove anos de $ 360 milhões que ele assinou durante a entressafra.

New York entrou 10-16 nesta temporada com o juiz na lista de feridos e 6-10 desde que o AL MVP se machucou. New York foi 31-19 com o juiz, que também perdeu 10 jogos no início desta temporada com uma distensão no quadril direito.

“Ele está fora agora”, disse Boone. “Então, apenas tentando, obviamente, recuperá-lo o mais rápido possível, mas se tivéssemos um dia definido em que ele voltaria, a realidade é que estamos sem ele agora e temos que encontrar uma maneira para fazê-lo.”