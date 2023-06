Aaron Judge voltando para IL – quanto tempo o rebatedor dos Yankees perderá?

Aaron Juiza incrível defesa do home run em Os anjos no sábado veio com um efeito colateral infeliz – uma passagem pelo Ianques de Nova Iorque‘ lista de feridos.

Gerente Aaron Boone confirmou terça-feira que Juizo atual MVP da Liga Americana, será colocado no IL retroativo a domingo – deixando o Yankees sem seu maior bastão e preocupado com a durabilidade do jogador de 31 anos.

prognóstico do juiz

boone revelou na noite de terça-feira que Juiz tem um hematoma e uma entorse no dedão do pé direito. O ala-direito evitou o pior – uma fratura que poderia tê-lo descartado por alguns meses – mas o atual MVP deve perder pelo menos algumas semanas de ação.

O Yankees começou devagar nesta temporada, mas atualmente lidera o Toronto Blue Jays por dois jogos para a vaga final de wild card da Liga Americana. Lesões estão cobrando seu preço Bronx Bombersporém, e os Yankees agora têm que sobreviver com o juiz, centro-campista Harrison Badere lançador inicial Nestor Cortés.

Ohtani para disputar seu segundo prêmio MVP?

Juiza última lesão de pode abrir a porta para o sensacional Shohei Ohtani para recuperar o prêmio AL MVP.

O Anjos de Los Angeles pode estar pairando apenas em 0,500 com um recorde de 31-30 em 6 de junho, mas Ohtani foi brilhante mais uma vez nesta temporada e agora é o favorito das apostas para ganhar seu segundo prêmio de MVP. Ohtani está atingindo 0,274 com 15 home runs e 41 RBI em 59 jogos, e no monte, ele tem um recorde de 5-2 com 3,30 ERA e 96 eliminações em 71 entradas.