Aaron Rodgers foi considerado um anti-vaxxer novamente depois de se aliar a Robert Kennedy Jr.

Aaron Rodgers foi considerado um anti-vaxxer pela maneira como promoveu a segurança nas vacinas Covid-19. Ele se recusou a tomá-lo porque alegou que era alérgico a um desses ingredientes. Mas ele simplesmente não se recusou a tomar a vacina, Aaron Rodgers também apareceu em várias plataformas falando sobre os perigos que ele acreditava que essa vacina representava para as pessoas. Agora que a poeira baixou um pouco mais, Aaron Rodgers emergiu novamente para apoiar Robert F. Kennedy Jr em um possível debate que está se formando. O candidato presidencial está tentando concorrer com uma campanha polêmica que vai diretamente contra as normas estabelecidas. Ele dedicou sua vida a promover vacinas seguras e expulsou várias empresas farmacêuticas e suas práticas capitalistas sangrentas.

Nos últimos dias, Kennedy apareceu no Joe Rogan para falar sobre o assunto e chamou diretamente o Dr. Peter Hotez. Ele é o principal cientista de vacinas Covid-19 que defendeu as vacinas desde o início da pandemia. Com seguidores proeminentes no Twitter, Hotez também apareceu em Joe Rogan e decidiu chamar diretamente o podcaster por ter RFK Jr em seu último podcast. Isso aumentou a ponto de Joe responder lançando um desafio para o Dr. Hotez. Rogan ofereceu $ 100.000 para a instituição de caridade escolhida pelo Dr. Hotez se ele concordasse em debater Kennedy em seu podcast. Várias pessoas famosas, incluindo Aaron Rodgers, apoiaram essa ideia. Muitos deles ainda adicionaram mais dinheiro ao pote, a ponto de quase $ 6 milhões terem sido levantados.

Aaron Rodgers acha que RFK vai destruir Hotez em um debate

Rodgers postou uma história da aparição do Dr. Hotez em Joe Rogan para dizer que Kennedy o destruiria. Mas ele não foi muito educado com a escolha das palavras que usou. Claramente, o New York Jets’ QB não gosta do médico e deixou bem claro em seu Instagram Stories. No clipe, o Dr. Hotez confessou que é viciado em junk food, já que Rogan reconheceu que isso era péssimo para sua saúde. Rodgers queria apontar o absurdo de um homem que não cuida de sua própria saúde dando conselhos de saúde. Nos últimos dias, o médico tem sido constantemente assediado por pessoas que querem que ele entre neste debate. A última provocação de Aaron Rodgers funcionará ou não? Mas, mais importante, Aaron Rodgers deve ser considerado um anti-vaxxer ou não?