Aaron Rodgers pressiona pela legalização da psilocibina na conferência de psicodélicos

O quarterback do New York Jets lutou pelos alucinógenos por quase uma hora enquanto fazia um discurso apaixonado em um palco na conferência Psychedelic Science 2023 em Denver.

Ele e seu bom amigo Aubrey Marcus que se sentou ao lado da estrela da NFL no pódio, brilhou sobre o uso de psicodélicos enquanto se dirigia a uma grande multidão … e Rodgers repetiu várias vezes que todos deveriam ter a mente aberta para as drogas.

“Eu sei que no Colorado a psilocibina foi descriminalizada”, disse Rodgers. “Não é irônico que as coisas que realmente expandem sua mente sejam ilegais e as coisas que o mantêm nos chakras inferiores e o emburrecem sejam legais há séculos?”

“Vai ser difícil me cancelar”, disse ele, “porque, você sabe, no ano anterior, 26 touchdowns, quatro interceptações. Tivemos uma boa temporada. Ayahuasca, 48 touchdowns, cinco, interceptações, MVP. O que você vai fazer? dizer?”

Funcionários da conferência, enquanto isso, elogiaram Rodgers por aparecer e falar o que pensa… com Rick Doblinfundador da Associação Multidisciplinar de Estudos Psicodélicos, New York Post ele espera que tudo isso tenha um “impacto maciço” no alívio do estigma em torno das drogas.