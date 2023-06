Aaron Rodgers se abre novamente sobre o uso da ayahuasca: encontrei um amor próprio mais profundo

AUma multidão eclética de milhares – podcasters, fornecedores, startups, buscadores – invadiu uma conferência psicodélica em Denver esta semana para experimentar de tudo, desde um salão mal iluminado repleto de arte caleidoscópica e uma ampla linha de palestrantes de um ex-governador republicano a estrela da NFL quarterback Aaron Rodgers.

A conferência, promovida por um grupo de defesa dos psicodélicos, ocorreu meses depois que os eleitores do Colorado decidiram se juntar ao Oregon para descriminalizar os cogumelos psicodélicos. Embora seja um sinal de aceitação cultural crescente de substâncias que os proponentes dizem que podem oferecer benefícios para coisas como transtorno de estresse pós-traumático e alcoolismo, especialistas médicos alertam que são necessárias mais pesquisas sobre a eficácia das drogas e a extensão dos riscos dos psicodélicos, que pode causar alucinações.

Rodgers, que em breve estreará no New York Jets depois de anos no Green Bay Packersconversou na noite de quarta-feira com o podcaster Aubrey Marcus. Rodgers descreveu tomar ayahuasca com seus companheiros de equipe como “uma mudança radical de vida” e afirmou que muitos outros atletas profissionais o procuraram.

“Encontrei um amor próprio mais profundo”, disse Rodgers sobre sua experiência com a ayahuasca. “Isso desvendou todo o mundo do que eu realmente estou aqui para fazer é me conectar, me conectar com esses caras, criar esses laços e inspirar as pessoas”.

Psicodélicos são ilegais no nível federal

A organização anfitriã da conferência, a Associação Multidisciplinar de Estudos Psicodélicos, é o maior grupo de defesa dos Estados Unidos. Ele criou estratégias para alcançar todo o espectro político, disse Nicolas Langlitz, um historiador da ciência que pesquisou o boom e a queda dos movimentos psicodélicos.

“No momento em que qualquer tópico fica politicamente polarizado, ironicamente, essas substâncias superpolarizantes agora recebem apoio bipartidário”, disse Langlitz. Ainda assim, acrescentou, a conferência é “desenhada exclusivamente para promover o hype”.

“Qualquer tipo de exagero não é bom para a ciência, porque a ciência deve ser precisa, em vez de forçar as coisas”, disse ele. “É uma compensação. (A conferência) gera interesse, em última análise, gera mais pesquisa, mesmo que a pesquisa possa ser desviada para resultados positivos.”

Os psicodélicos são ilegais no nível federal, embora a aceitação e o interesse em estudar seus benefícios potenciais tenham crescido. Por exemplo, alguns pesquisadores acreditam que a psilocibina, o composto dos cogumelos psicodélicos, muda a forma como o cérebro se organiza e pode ajudar os usuários a superar coisas como depressão e alcoolismo.

As drogas em si – e o interesse por elas – não são novidade. Meados do século passado, Aldous Huxley, Timothy Leary e Ken Kesey ajudou a estimular o uso de psicodélicos durante o movimento da contracultura, e o otimismo ferveu entre alguns psicólogos sobre o potencial das drogas.

Mas o governo Nixon criminalizou os psicodélicos, empurrando-os para a clandestinidade.

“Em ambos os casos, você tem essa ressurgência de exuberância que pode ou não ser irracional”, disse o autor Michael Pollan, que escreveu um livro sobre psicodélicos e falará na conferência. “Mas acho que uma grande diferença (agora) é que o entusiasmo pelo potencial dos psicodélicos atinge uma fatia muito mais representativa da população – não se trata de uma contracultura”.

Redutos republicanos, incluindo Utah e Missouri, têm ou estão considerando encomendar estudos sobre as drogas, parcialmente inspirados por histórias de veteranos. O ex-governador republicano do Texas Rick Perry falou na quarta-feira sobre ajudar a aprovar um projeto de lei na legislatura do Texas em 2021 para financiar um estudo de psilocibina para veteranos, embora ele não apoie o uso recreativo. No Congresso, propostas semelhantes com foco em veteranos trouxeram o Partido Democrata progressista. Alexandria Ocasio-Cortez de Nova York e o deputado de extrema direita Matt Gaetz, da Flórida, em um alinhamento improvável.

O interesse público também parece estar crescendo. Apenas seis anos atrás, em Oakland, Califórnia, a Associação Multidisciplinar de Estudos Psicodélicos realizou uma conferência com cerca de 3.000 participantes e um punhado de palestrantes menos conhecidos e proponentes obstinados.

Desta vez, os organizadores estimam pelo menos 10.000 participantes. Outros palestrantes famosos incluirão o ex-jogador da NHL Daniel Carcillo, dono de uma empresa especializada em terapias psicodélicas; a patinadora olímpica Sasha Cohen, medalha de prata; rapper e ator Jaden Smith; comediantes Reggie Watts e Eric Andre, podcaster top 10 Andrew Huberman; e Carl Hart, presidente do departamento de psicologia da Universidade de Columbia.

Recrutar o apoio de celebridades para psicodélicos faz parte da estratégia de relações públicas da MAPS, disse o fundador Rick Doblin. Quando perguntado se a plataforma de um não especialista como Rodgers poderia enganar o público, Doblin objetou, acrescentando que seria “perigoso” alguém alegar que não há riscos em tomar psicodélicos.

Doblin disse que tomar MDMA deve acontecer “apenas sob a supervisão direta de um terapeuta, nunca é um remédio para levar para casa”. Ele também enfatizou o que muitos palestrantes repetiram durante o primeiro dia sobre psicodélicos sendo emparelhados com profissionais de saúde mental: “O tratamento não é a droga, é a terapia que a droga torna mais eficaz”.

Essa foi uma abordagem mais moderada do que seu discurso introdutório, quando, para um teatro lotado, Doblin defendeu objetivos grandiosos como o trauma “líquido zero” até 2070 por meio do uso de psicodélicos.

A American Psychiatric Association não endossou o uso de psicodélicos no tratamento, observando que a Food and Drug Administration ainda não ofereceu uma determinação final. O FDA designou a psilocibina como uma “terapia inovadora” em 2018, um rótulo projetado para acelerar o desenvolvimento e a revisão de medicamentos para tratar uma condição grave. MDMA, muitas vezes chamado de ecstasy, também tem essa designação para o tratamento de TEPT.

Tanto Pollan quanto Langlitz acreditam que mais pesquisas são fundamentais – especialmente porque o país enfrenta uma crise de saúde mental sem precedentes e as pessoas lutam para encontrar tratamento adequado. Mas, disse Langlitz, é importante deixar a pesquisa moldar a narrativa.

“Eu apenas tentaria manter minha mente aberta para a possibilidade de que, em retrospecto, contaremos uma história muito diferente daquela que os protagonistas das terapias psicodélicas estão prevendo atualmente”, disse ele.