Academia de Hollywood modifica regra para escolher melhor filme no Oscar 2024

Tele Academia de Hollywood anunciou quarta-feira uma nova exigência para as produções que concorrem à categoria de melhor filme para o 97º Oscarmarcada para 10 de março de 2024.

Até agora, bastava aos concorrentes ter um circuito de transmissão limitado a uma exibição de uma semana numa das seis principais cidades dos Estados Unidos, segundo um comunicado dos realizadores do filme.

Porém, a partir de agora, os filmes devem ter sido exibidos por mais sete dias, consecutivos ou não, em 10 das 50 cidades mais importantes dos Estados Unidos, no máximo 45 dias após a estreia inicial. A triagem fora dos EUA também contará como triagem em dois desses mercados.

Esta extensão do período de estreia nos cinemas, que não afeta outras partes da competição, deve ser concluída até 24 de janeiro de 2024, o mais tardar. “Esperamos que essa mudança aumente a visibilidade dos filmes em todo o mundo e incentive o público a experimentar nossa arte nos cinemas”, disse o diretor executivo da Academia Bill Kramer e presidente da Academia Janet Yang depois que a decisão foi aprovada pelo conselho de governadores de 54 membros.

Por meio dessa mudança, a Academia tenta neutralizar o peso específico de plataformas de streaming como Netflix, Amazon ou Appleque em muitos casos funcionam como verdadeiras vitrines de filmes concorrentes com pouca exibição nas salas e, por vezes, com notável desinteresse do público.

No entanto, o novo critério pode prejudicar os filmes independentes de menor orçamento, que agora terão dificuldades para se firmar em um contexto em que os próprios filmes produzidos em plataformas terão a vantagem de poder investir mais em sua distribuição.

A mudança também é uma tentativa de conter as críticas que continuam a cercar a Academia de Hollywood após a indicação de Andrea Riseborough de Melhor Atriz por “To Leslie”, uma produção independente que nem poderia ter sido inscrita nos critérios daquela temporada.