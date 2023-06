Ação Vacina no Braço, Pão na Mão imuniza cerca de 800 pessoas contra Influenza em Penedo

Com o intuito de vacinar as pessoas que não tinham tempo durante o dia para ir ao posto de saúde, a Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) realizou durante 7 dias a ação “Vacina no Braço, Pão na Mão”, imunizando 786 pessoas contra a gripe Influenza em Penedo.

O carro da vacina da SEMS percorreu áreas estratégicas da cidade, disponibilizando os imunizantes contra a Influenza e distribuindo cinco pães para quem tomasse a vacina.

“Eu achei muito legal essa iniciativa da secretaria. Por falta de tempo, eu não tinha conseguido ir me vacinar no posto. Aí eu vi vocês aqui na rua hoje, peguei meu guarda-chuva e vim correndo. E fiquei surpresa por ganhar pão. Achei super criativa a ação”, disse a moradora da Vila Matias, Ivete Santos.

A estratégia inovadora vacinou 217 idosos, 189 crianças e 380 pessoas sem comorbidade. Com esses números, Penedo já ultrapassou a meta 90% estabelecidas pelo Ministério da Saúde para a campanha contra a Influenza.

“Com o intuito de vacinar mais pessoas em meio a campanha contra a gripe, a Secretaria de Saúde de Penedo montou uma estratégia bem exitosa, onde vacinamos o cidadão e em troca ele recebe uma sacola de pão. Isso foi apenas um incentivo para a vacinação e o resultado foi extraordinário, porque conseguimos vacinar quase 800 pessoas e a gente pretende continuar nos próximos anos porque foi algo que deu muito certo”, declarou a Diretora de Epidemiologia e Imunização da SEMS, Dhayanna Gabryella de Oliveira.

A campanha contra a Influenza foi prorrogada até o dia 30 de junho nos postos de saúde para pessoas maiores de 6 meses de idade. Quanto mais pessoas forem vacinadas, o vírus não vai conseguir circular facilmente no município nessa época de chuvas constantes.

Texto e fotos Gabriela Flores – jornalista e social media SEMS Penedo