Acesso ao vivo é necessário para entrar ao vivo como convidado no TikTok (2023)

O TikTok é uma das plataformas de vídeos curtos que está sendo usada por milhões de usuários. Milhões de usuários estão usando a plataforma para compartilhar seus vídeos, ganhar dinheiro, ir ao vivo, interagir com outras pessoas, seguir seus criadores favoritos e muito mais.

Atualmente, os usuários que criam conteúdo no TikTok estão tentando coisas diferentes para se tornarem um dos melhores criadores com seu conteúdo e seguidores. Existem diferentes maneiras disponíveis para os usuários fazerem isso. O TikTok Live é um dos ótimos recursos para impactar seu conteúdo e interagir com os usuários. No entanto, alguns usuários estão enfrentando problemas com o TikTok Live.

Os usuários relataram ter recebido um erro: TikTok ‘é necessário ter acesso ao vivo para entrar ao vivo como convidado.’ De acordo com o erro, os usuários estão enfrentando problemas para ingressar no Live. Este guia listará as etapas envolvidas na correção do problema que você está recebendo. Também explicaremos como você pode entrar no TikTok Live corretamente.

O que é o TikTok Live?

O TikTok Live é um recurso fornecido aos criadores de conteúdo do TikTok para que eles possam hospedar um TikTok Live para interagir com seus seguidores. Com a ajuda do TikTok Live, os criadores de conteúdo poderão fazer conexões com seus seguidores. Isso os ajudará a entender seu público. Uma vez que eles entendam o público, eles serão capazes de criar mais conteúdo de qualidade.

Muitos criadores adoram conversar com alguns usuários em suas listas de seguidores. Eles os convidam para participar do TikTok Live. Depois que o usuário aceitar a solicitação, ele compartilhará a tela com seu criador favorito. Os usuários também podem solicitar a entrada no TikTok Live, que está sendo hospedado por seu criador favorito. Depois que o criador aceitar a solicitação do TikTok Live de seu seguidor, ele poderá conversar com ele no modo de áudio/vídeo.

No entanto, algumas qualificações precisam ser cumpridas pelo criador e pelo convidado se eles quiserem hospedar ou participar de um TikTok Live. Se os usuários não cumprirem os requisitos, eles receberão o erro ‘Acesso ao vivo é necessário para entrar em operação como convidado’. Vamos explicar como você pode corrigir esse problema. Vamos começar com ele.

O que significa ‘Acesso ao vivo necessário para entrar ao vivo como convidado’ do TikTok?

Os criadores do TikTok hospedam o TikTok Live para que possam interagir com seus seguidores ou convidados. No entanto, alguns usuários também desejam ingressar no TikTok Live para conversar com seu criador favorito do TikTok. Eles pensam em compartilhar a tela com eles.

Os usuários podem fazer isso se tiverem Live Access. No entanto, se você não tiver Live Access, sua entrada será negada. Assim, muitos usuários tentaram ingressar no TikTok Live de seu criador favorito, mas quando solicitaram, receberam a mensagem de que ‘Acesso ao vivo é necessário para entrar ao vivo como convidado.’

Porém, alguns motivos são necessários para você cumprir para participar da Live do Criador. Se você não atender a nenhum dos requisitos listados abaixo, não poderá entrar no TikTok Live.

Certifique-se de que você está seguindo o criador.

Verifique se o host bloqueou você.

Você deve ter acesso ao vivo, que o criador dá.

Sua conexão de rede deve ser estável.

Você está usando a versão mais recente do aplicativo TikTok.

Como obter acesso ao vivo do TikTok como convidado

Os usuários buscam maneiras de obter o TikTok Live Access como convidado. Listaremos as etapas que os usuários precisarão seguir. Depois de ter acesso ao TikTok Live, você pode participar do Live do seu criador favorito.

Primeiro, você deve seguir o criador ao qual deseja ingressar no TikTok Live.

Você precisa obter acesso ao vivo do seu criador. Isso significa que o criador que hospedou o Live permitirá seu acesso.

Você receberá o link de convite do criador se ele o tiver convidado.

Aceite e entre no TikTok Live. Caso contrário, você deve solicitar para acessar o TikTok Live.

Como gerenciar seu TikTok Live

Os usuários que não sabem, mas seu criador poderão facilmente gerenciar o TikTok Live. Isso significa que eles podem convidá-lo, removê-lo, bloqueá-lo ou fazer configurações diferentes para o TikTok Live hospedado. Vamos listar o procedimento abaixo, verifique-os.

O criador precisará iniciar o TikTok Live com sua conta.

Clique no botão Multi-convidado.

Agora, selecione a opção Configurações a partir daí.

Depois disso, você poderá ver as opções para diferentes configurações de vídeo/áudio.

Use-os de acordo com sua necessidade.

Como remover convidados do TikTok Live

Se você tiver uma entrada no seu criador favorito TikTok Live, eles também terão autoridade para removê-lo se você estiver se comportando mal ou fazendo algo errado. Eles seguirão as etapas listadas abaixo para removê-lo do TikTok Live.

No Tela ao vivo você pode selecionar o botão X do convidado que você deseja remover.

você pode selecionar o do convidado que você deseja remover. Depois disso, você verá a opção Terminar agora. Selecione-o.

Ou,

Clique no Multi-convidado opção.

opção. Clique no botão X do convidado que você deseja remover.

do convidado que você deseja remover. Selecione os Terminar agora opção.

Como aceitar entrar no TikTok Live

Os usuários estão confusos sobre como poderão ingressar no TikTok Live se o Criador os tiver convidado. Estamos listando as etapas que você deve seguir para fazer isso.

Primeiro, você deve garantir que seu dispositivo esteja conectado a um conexão de internet estável .

. Agora, certifique-se de que você está no horário para o TikTok ao vivo .

. Se o criador o convidar, você receberá uma notificação para áudio e modo de vídeo .

e . Selecione qualquer um deles.

Depois disso, clique em Go Live .

. Agora, converse com seu O Criador no Ao vivo. Além disso, os usuários que ingressaram no TikTok Live poderão vê-lo.

Como solicitar para entrar no TikTok Live

Se você deseja participar da Live do seu criador de conteúdo favorito, siga as etapas listadas abaixo para fazer isso.

Em primeiro lugar, junte-se ao vídeo ao vivo do seu criador.

Agora, selecione a opção Multi-convidado.

Depois disso, selecione Aplicar.

Assim que o criador der a permissão, você poderá participar da Live.

No entanto, você deve verificar as configurações de microfone e vídeo antes disso.

Quando terminar, selecione a opção Go Live.

Empacotando

O TikTok é um aplicativo amplamente popular que os usuários utilizam para assistir a conteúdo de vídeo curto. Dentro da plataforma, os usuários podem se comunicar com seus criadores favoritos. Este guia útil descreve as etapas necessárias para resolver o erro “É necessário acesso ao vivo para entrar ao vivo como convidado”, bem como várias maneiras de ingressar no Live do seu criador favorito do TikTok. Se você tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para perguntar na seção de comentários abaixo.

