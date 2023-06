Acesso Restrito! Saiba como Consultar seu Saldo do FGTS de Forma Exclusiva

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é um direito trabalhista que todo trabalhador com carteira assinada tem. Ele é uma espécie de poupança que o empregador deposita mensalmente em uma conta vinculada ao trabalhador na Caixa Econômica Federal.

O FGTS pode ser sacado em diversas situações, como demissão sem justa causa, aposentadoria, compra de imóvel, entre outras. Neste artigo, ensinaremos como consultar FGTS de forma simples e rápida.

Como consultar FGTS

Consulta pelo site da Caixa

A forma mais fácil de consultar o saldo do FGTS é pelo site da Caixa Econômica Federal. Para isso, é necessário ter em mãos o número do PIS/PASEP e uma senha cadastrada. Caso ainda não tenha uma senha, é possível cadastrá-la no próprio site.

Acesse o site da Caixa Econômica Federal;

Clique em “Benefícios e Programas”;

Selecione “FGTS”;

Clique em “Consulte seu FGTS”;

Informe o número do seu PIS/PASEP e a senha cadastrada;

Clique em “Acessar”;

Pronto! Agora você pode consultar o saldo do seu FGTS e verificar se há algum valor disponível para saque.

Consulta pelo aplicativo FGTS

Outra forma de consultar o saldo do FGTS é pelo aplicativo FGTS, disponível para Android e iOS. O processo é semelhante ao da consulta pelo site da Caixa, mas com a vantagem de poder ser feita pelo celular.

Baixe o aplicativo FGTS na loja de aplicativos do seu celular;

Abra o aplicativo e clique em “Acessar”;

Informe o número do seu PIS/PASEP e a senha cadastrada;

Clique em “Acessar”;

Pronto! Agora você pode consultar o saldo do seu FGTS pelo celular.



Consulta pelo extrato impresso

Caso prefira, é possível consultar o saldo do FGTS pelo extrato impresso, que pode ser retirado em uma agência da Caixa Econômica Federal. Para isso, é necessário ter em mãos o número do PIS/PASEP e um documento de identificação com foto.

Em suma, consultar o saldo do FGTS é um direito do trabalhador e pode ser feito de forma simples e rápida. A consulta pode ser feita pelo site da Caixa Econômica Federal, pelo aplicativo FGTS ou pelo extrato impresso. É importante ficar atento ao saldo do FGTS para saber se há algum valor disponível para saque. Caso tenha dúvidas sobre o FGTS, é possível entrar em contato com a Caixa Econômica Federal pelo telefone 0800 726 0207.

Quais as vantagens de optar pelo saque-aniversário?

O saque-aniversário é uma modalidade facultativa de saque da conta do FGTS que permite ao trabalhador sacar parte de seu saldo anualmente, no mês de aniversário. Veja algumas vantagens de optar pelo saque.

Flexibilidade – O trabalhador pode sacar parte de seu saldo anualmente, o que pode ser útil para quem precisa de um dinheiro extra para uma finalidade específica;

Desnecessidade de demissão – Ao contrário do Saque Rescisão, que só está disponível em caso de demissão sem justa causa, o saque-aniversário pode ser solicitado independentemente da situação empregatícia;

Antecipação – Trabalhadores podem antecipar o saque com instituições financeiras, como o PagBank, que permite receber o valor antecipadamente;

Simplicidade – O processo para solicitar o saque-aniversário é simples e pode ser feito pelo aplicativo ou site do FGTS.

É importante ressaltar que optar pelo saque-aniversário significa abrir mão do direito de sacar o saldo integral em caso de demissão sem justa causa.

Qual o valor máximo que pode ser sacado nessa modalidade?

Segundo o site oficial do FGTS, o valor máximo que pode ser sacado por meio do saque-aniversário depende do saldo da conta do FGTS do trabalhador. O valor da retirada é calculado com base em uma porcentagem do saldo, mais um valor fixo adicional. Aqui está o detalhamento dos valores de retirada com base no saldo:

Até R$ 500: 50% do saldo;

De R$ 500,01 a R$ 1.000: 40% do saldo, mais um valor fixo de R$ 50;

De R$ 1.000,01 a R$ 5.000: 30% do saldo, mais um valor fixo de R$ 150;

De R$ 5.000,01 a R$ 10.000: 20% do saldo, mais um valor fixo de R$ 650;

De R$ 10.000,01 a R$ 15.000: 15% do saldo, mais o valor fixo de R$ 1.150;

De R$ 15.000,01 a R$ 20.000: 10% do saldo, mais um valor fixo de R$ 1.900;

Acima de R$ 20.000: 5% do saldo, mais um valor fixo de R$ 2.900.

Por exemplo, um trabalhador com saldo de R$ 1.000 na conta do FGTS pode sacar R$ 400 (40% de R$ 1.000) mais R$ 50 (valor fixo), totalizando R$ 450. É importante observar que o valor do saque está sujeito a alterações, devendo o trabalhador consultar o site ou aplicativo oficial do FGTS para obter as informações mais atualizadas.