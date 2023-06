Acordo de pagamento do IRS: Quanto tempo leva para o IRS aprovar um acordo de pagamento?

EUno mundo de impostosnavegando no processo de obtenção de um acordo de parcelamento com oServiço de Receita Interna (IRS) pode ser uma etapa crucial para gerenciar suas obrigações fiscais.

Muitas pessoas se perguntam quanto tempo leva para o IRS aprovar um acordo de pagamento e quais fatores podem afetar a linha do tempo. Neste artigo, exploraremos os vários aspectos do processo de aprovação e esclareceremos os prazos aproximados envolvidos.

Quando se trata de solicitar um acordo de parcelamento, o IRS oferece dois métodos principais: Arranjo de Pagamento Online (OPA) e submeter Formulário 9465, Solicitação de Acordo de Parcelamento. Vamos nos aprofundar nas linhas de tempo associadas a cada um desses métodos.

Se você optar por solicitar um acordo de parcelamento através do Arranjo de Pagamento Online (OPA) página, você receberá uma resposta imediata informando sobre o status de aprovação. O sistema da OPA informará se sua solicitação foi aprovada ou se você não se qualifica. É uma maneira rápida e conveniente de avaliar sua elegibilidade para um IA.

Caso seu pedido não seja aprovado através OPA, não perca a esperança. Você ainda pode solicitar um acordo de parcelamento enviando Formulário 9465, Solicitação de Acordo de Parcelamento, diretamente ao IRS. No entanto, o cronograma para aprovação por meio desse método é um pouco mais longo. Geralmente, você pode esperar receber uma resposta do IRS dentro de 30 dias de envio do formulário. Esta resposta irá notificá-lo se sua solicitação de IA foi aprovada ou rejeitada.

Vale ressaltar que durante o processo de revisão, um funcionário do IRS atribuído pode entrar em contato com você para solicitar registros financeiros para verificar o valor que você solicitou para pagar. Essa etapa adicional faz parte da devida diligência realizada pelo IRS para garantir a precisão e a viabilidade do acordo de pagamento proposto.

Se o IRS aprova seu acordo de parcelamento, é importante observar que uma taxa de configuração pode ser aplicada com base na sua renda.

Um aspecto interessante a considerar é que quando você solicita um acordo de parcelamento, a pendência do pedido suspende a contagem do prazo inicial de dez anos de cobrança. Isso significa que enquanto seu Solicitação de IA está sendo revisado e processado, o período de cobrança é suspenso. O pedido geralmente fica pendente até que a Receita Federal conclua sua análise e estabeleça o acordo de parcelamento. Alternativamente, o pedido pode ser retirado ou rejeitado.

Como os acordos rejeitados e inadimplentes afetam o período de cobrança

Caso o seu acordo de parcelamento solicitado seja rejeitadoa execução do período de coleta é suspenso por 30 dias. Da mesma forma, se você não pagar seus pagamentos de IA e o IRS propor rescindir o contrato, a execução do período de cobrança é também suspenso por 30 dias. Adicionalmente, se exercer o seu direito de recorrer de uma rejeição ou rescisão de IA, a execução do período de cobrança é suspensa até que o processo de recurso seja concluído e a decisão recorrida se torne definitiva.

Em resumo, o tempo que leva para o IRS aprovar um acordo de pagamento depende do método que você escolher para solicitar um IA. Enquanto uma resposta imediata é fornecida através do Arranjo de Pagamento Online (OPA) sistema, submeter Formulário 9465 normalmente leva a uma resposta dentro de 30 dias. Independentemente do método, é essencial garantir registros financeiros precisos e cumprir suas obrigações para manter um acordo de parcelamento bem-sucedido com o IRS.

Lembre-se, a situação de cada um pode variar, e é aconselhável consulte um profissional tributário ou entre em contato diretamente com o IRS para obter orientação personalizada sobre suas circunstâncias específicas.