Acordo de US$ 50 milhões de Meghan Markle e Príncipe Harry com a Netflix está no limite

EUparece que Meghan Markle e Príncipe Harryé lucrativo $ 50 milhões contrato com Netflix está por um fio, após seu recente desentendimento com Spotify. O Duque e Duquesa de Sussex teriam recebido um aviso de que seus parceria Netflix pode em breve ter um destino semelhante.

Insiders do popular gigante do streaming de vídeo sugeriram que uma parte substancial do relacionamento do casal pagamento podem ser retidos, a menos que comecem a apresentar ideias mais convincentes. Enquanto sem confronto público é antecipado, uma fonte próxima à Netflix revelou que a empresa estava procurando ansiosamente por conceitos inovadores do casal real.

“A Netflix inicialmente ficou emocionada em assinar com Harry e Meghan e agora espera ver algumas ideias estelares deles,“, disse o insider, conforme divulgado ao O sol. “No entanto, o restante acordo depende de sua capacidade de produzir conteúdo cativante. Dada a magnitude deste negócio, é costume mantê-lo sob revisão contínua.“

Executivos de alto escalão da Netflix expressaram desapontamento, alegando que o casal não conseguiu entregar propostas fortes para novos shows. Supostamente, as ofertas apresentadas pelos Sussex deixaram os tomadores de decisão se sentindo “desapontado.” Vários conceitos apresentados pelo casal foram considerados semelhantes aos existentes Netflix programas, carecendo de originalidade e distinção.

Entre as sugestões estava uma sitcom que lembrava “Emília em Paris” mas com um protagonista masculino e um show centrado em LGBT caracteres semelhantes aos de “de parar o coração.” No entanto, Netflix finalmente decidiu não seguir qualquer uma dessas ideias, considerando-as banais.

As lutas criativas de Meghan e Harry lançam dúvidas sobre a parceria da Netflix

Jornal de Wall Street relatou que Meghan e Harry eram conhecidos por suas “grandes ideias, execução abaixo da média”. Essa caracterização aparentemente afetou a fé que a Netflix deposita na capacidade do casal de fornecer conteúdo atraente que ressoa com o público.

Apenas algumas semanas atrás, os Sussex enfrentaram um revés semelhante quando sua colaboração com Spotify chegou ao fim. Em uma declaração conjunta com sua produtora de áudio, Áudio Archewell, Spotify anunciou a rescisão de seu contrato. A declaração dizia: “Spotify e Archewell Audio concordaram mutuamente em se separar e estão orgulhosos da série que fizemos juntos.”

A precipitação com Spotify resultou na perda de $ 22 milhões para Meghan e Harry, pois não conseguiram atingir os padrões de produtividade exigidos para o pagamento integral.

Com o futuro de seus acordo Netflix agora incertos, o casal se vê sob crescente pressão para apresentar conceitos novos e cativantes, capazes de cativar o público global.conteúdo.