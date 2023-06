‘ACREDITE’: O técnico Beard de Ted Lasso inspira a vitória do futebol americano na final da Liga das Nações da CONCACAF

Brendan Hunt esteve no Allegiant Stadium em Las Vegas para assistir o USMNT vencer sua segunda Liga das Nações da CONCACAF. de Ted Lasso‘Treinador Barba’ estar nas arquibancadas pode ter sido exatamente o que os EUA precisavam para aquele empurrão extra para ACREDITAR em si mesmos e derrotar uma equipe emergente do Canadá (2-0).

O técnico Beard, cujo primeiro nome é finalmente revelado como ‘Willis’ no final da temporada do programa de sucesso, citou o autor John Green após a vitória. Ele co-assinou o seguinte: “Este USMNT é esmagadoramente o melhor que eu já vi. Adoro vê-los jogar. Tanto progresso”.

Futebol dos EUA aposta no técnico Beard: “ACREDITE”

Enquanto isso, as contas sociais do USMNT compartilharam uma imagem do treinador Beard no estádio Allegiant, acrescentando a seguinte legenda: “Direto de Richmond. ACREDITE”. Em referência ao lado fictício do AFC Richmond do programa de sucesso, bem como ao mantra que a equipe técnica novata do futebol instila ao chegar à Premier League.

Esta noite, esta jovem geração de jogadores de futebol dos EUA certamente acredita em si mesmos e no que está por vir no futuro.

O ator Ted Lasso sentou-se ao lado de Sergio Dest

Brendan Hunt viajou para Las Vegas com o colega ator Joel Spence. Uma vez no Allegiant Stadium, a dupla sentou-se no camarote bem em frente ao lateral direito do USMNT Sérgio Destque estava suspenso e indisponível para a final.

O técnico Beard está rapidamente se tornando uma das maiores celebridades fãs do futebol americano, já que esta não foi sua última aparição para assistir os americanos jogarem. Ele também esteve presente na derrota amistosa masculina dos EUA contra a Sérvia (1-2) no BMO Stadium de Los Angeles em janeiro. Brendan Hunt esteve presente na famosa vitória do “Dos a Cero” (2 a 0) contra o México nas eliminatórias da Copa do Mundo em 12 de novembro de 2021.