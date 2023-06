Adam DeVine diz que homem foi assassinado do lado de fora da festa de pôquer de seu vizinho

Adam DeVine tem uma história horrível para contar sobre uma festa de pôquer que se tornou trágica em Hollywood Hills – um homem foi baleado e morto, com Adam e sua esposa do outro lado da rua.

A estrela de “A Escolha Perfeita” compartilhou sua experiência durante uma gravação ao vivo do podcast “This Is Important” na noite de quarta-feira com seus colegas de elenco de “Workaholics” Blake Anderson, Anders Holmdar Kyle Newacheck – e pode não ter sido o melhor cenário para uma história tão séria.