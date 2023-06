Hator de ollywood Adam Sandler estendeu a mão para a estrela do golfe do ensino médio Landon “feliz” Gilmore na sexta-feira depois que o nativo de Indiana se comprometeu verbalmente a comparecer Universidade Estadual de Ball no outono de 2024.

Sandler, de 56 anos, foi ao Twitter para expressar seu apoio ao jogador de golfe de 17 anos, que atende pelo mesmo nome do personagem do ator no filme de comédia de 1996. feliz Gilmore.

“Vá buscá-los Happy”, tuitou Sandler. “Puxando para você.”

O personagem de Sandler, Happy Gilmore, é um jogador de hóquei que consegue entrar no Circuito PGA devido à sua viagem incrivelmente longa de 400 jardas.

Landon começou a frequentar Happy aos nove anos de idade, depois de vencer uma competição de long drive no Torneio Pepsi Little People em Quincy, Illinois.

Landon não cansa de ser Happy Gilmore

Passar por “Happy Gilmore” no golfe certamente atrairá alguns olhares, o que Landon aprendeu a amar, dizendo que o nome o ajuda com publicidade quando perguntado se isso aumenta a pressão.

“De jeito nenhum”, disse Gilmore. “… Seria difícil para mim sentar aqui e dizer que não [inspired me]. Isso definitivamente me ajudou em termos de publicidade.”

Landon reagiu a Sandler mencioná-lo no Twitter, dizendo Golf Digest ele ficou sem palavras no início.

“Quando vi que Adam Sandler retuitou meu tuíte, meu coração meio que se desfez ali”, acrescentou Gilmore. “Fiquei sem palavras e realmente não sabia o que fazer comigo mesmo por um minuto.”