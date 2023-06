Adam Sandler parabeniza Gilmore feliz da vida real pelo anúncio do golfe

Adam Sandler Parabéns feliz Gilmore é a grande notícia do golfe esta semana – e não, isso não é uma piada.

Acontece que há um jovem que atende pelo mesmo nome do famoso personagem do filme Sandler – e sim … o cara sabe uma ou duas coisas sobre clubes de swing. Happy é um jogador de golfe do ensino médio, mas na sexta-feira – ele anunciou o próximo capítulo de sua carreira.

Happy foi ao Twitter e escreveu: “Estou muito animado em anunciar que me comprometi a continuar minha carreira acadêmica e de golfe na Ball State University. Estou muito grato pela oportunidade que o treinador Fleck me deu! Gostaria de agradecer à minha família , meus amigos e treinadores que me incentivam todos os dias!”

Parece que alguém notificou AS sobre o desenvolvimento surreal, e ele respondeu. Adam citou isso no Twitter e escreveu: “Vá buscá-los felizes. Torcendo por você.” HG respondeu a isso, dizendo … “minha vida está completa.” BTW, as piadas “Happy Gilmore” não terminaram aí.

Parabéns, mas vou te dizer uma coisa, você seria alguma coisa em uma daquelas competições de longa distância. Inferno, você provavelmente faria uma vida muito boa. Viajando por aí, apressando-se em campos de treino. Apenas um pensamento. https://t.co/TzbPTQI39T — Atirador McGavin (@ShooterMcGavin_) 23 de junho de 2023

@ShooterMcGavin_

Uma conta que se identifica como o atirador “real” McGavin – o arqui-inimigo de Happy no filme – também respondeu à declaração de Happy, soltando uma linha do filme … no verdadeiro estilo Shooter.

Agora, não parece haver muito filme sobre esse garoto … então não há como dizer o quão bom ele é. No entanto, parece que ele é um ávido jogador de golfe e até tentou entrar em alguns torneios profissionais. Se ele está indo para a escola para continuar jogando – ele deve ser meio decente.

Uma última coisa que vale a pena mencionar… Happy não é o nome verdadeiro desse cara. Ele nasceu como um “Landon” – mas começou a se chamar Happy ainda jovem, quando começou a jogar golfe.

Ele definitivamente explora tudo isso também … sua biografia no Twitter diz: “sim, eu posso fazer o swing ‘feliz gilmore'” – presumivelmente, isso significa que ele pode dar o fora da coisa / ir longe.