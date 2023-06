Adidas CONTRATA funcionários em TRÊS REGIÕES

A Adidas, famosa marca líder global na indústria de artigos esportivos, oferecendo um amplo portfólio de calçados, roupas e ferragens para esporte, está com algumas oportunidades de emprego disponíveis no mercado. Dito isso, caso queira conhecer as vagas, verifique a lista abaixo:

Assistente/Vendedor de Loja – Novo Hamburgo – RS – Atendimento;

Auxiliar de Loja – Loja Teodoro Sampaio – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Especialista de Estoque – Mais Shopping (Zona Sul) – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Especialista de Estoque – Alexânia – GO – Lojas / Shopping;

Jovem Aprendiz – Contagem – MG – Administração Geral;

Jovem Aprendiz RH – Alphaville – Barueri – SP – Administração Geral;

Assistente de Loja – Guarulhos – SP – Atendimento;

Vendedor (a) de Loja – São Paulo – SP – Atendimento;

Auxiliar de Loja – Itupeva e Região – Itupeva – SP – Lojas / Shopping.

Mais sobre a Adidas

Sobre a Adidas, é muito importante destacar que trata-se de uma importante marca de origem alemã que surgiu ano de 1949. Com sede em Herzogenaurach, na Alemanha, a empresa emprega mais de 60 mil pessoas em todo o mundo e gerou vendas em torno de 19 bilhões de euros em 2016, por exemplo.

Através do seu portfólio de marcas de esportes autênticas, aproveita essa cultura e empurra os limites de produtos, serviços e processos para impulsionar o desejo da marca.

Por fim, em relação ao propósito da Adidas, vale frisar que o lema da empresa é: ‘através do esporte, temos o poder de mudar vidas’. Desse modo, partindo deste princípio, molda-se a maneira como se administra a empresa, como se trabalha com parceiros, como criam os produtos e como se relaciona com os seus consumidores.

Como enviar o seu portfólio para a empresa?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de forma fácil! Você só precisa acessar a página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Gostou do conteúdo? Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só acompanharmos semanalmente!



