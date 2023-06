Adivinha em quem essa bonequinha se transformou!

Antes dessa gracinha segurando firmemente sua boneca Annie estrelar sitcoms como “The Big Bang Theory” e “Night Court”, ela estava apenas pendurada ao piano, mantendo-se aquecida em sua gola alta e crescendo com sua família de quatro pessoas em Marlboro Township, Nova Jersey.

Além de trabalhar na The Cheesecake Factory em “The Big Bang Theory”, ela conseguiu outros papéis notáveis ​​em programas como “True Blood” com Anna Paquin, e dividiu um quarto de hospital com Pam Beesly interpretada por Jenna Fischer é “O Escritório”.