Adivinha em quem essa gracinha com tranças se transformou!

Antes que essa jovem com sua franja sem corte e laços de cabelo com contas se tornasse uma celebridade e atriz de primeira linha, ela estava apenas jogando futebol, competindo em ginástica e cantando nas peças locais em Boulder, Colorado.

Esta estrela esteve em uma mão cheia de programas e filmes icônicos, como interpretar Lara em “Regras da Atração”, a única sobrevivente do “Massacre da Serra Elétrica” ​​de 2003 e interpretar Mary em “Sétimo Céu”. Quando não está explorando o mundo com o marido, ela adora passar bons momentos com os dois filhos.