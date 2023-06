Adivinha em quem essa princesinha se transformou!

Antes dessa garota bonita de rosa se transformar em uma DJ e modelo americana, ela era apenas uma criança típica brincando de se vestir e jogando sua tiara enquanto crescia com seus dois irmãos mais novos em Jacksonville, Carolina do Norte.

Se você ainda não tocou a música dela “Wait”, talvez você a tenha visto no palco em festivais de música em todo o país. No início deste ano, ela tocou seus discos na Pegasus World Cup e é uma artista frequente no clube de Miami, LIV.