Adivinha em quem esse bebê feliz se transformou!

Antes desse adorável bebê babando em seu avental amarelo cuspir batidas e fazer rap no palco, ele apenas batia palmas, exibia seu branco perolado para a câmera e, durante sua adolescência, participava de concursos de rap enquanto crescia em Detroit , Michigan.

Você provavelmente já ouviu sua música popular “I Don’t F With You”, mas se não ouviu … ele trabalhou com algumas das estrelas mais quentes do mundo da música, incluindo Nicki Minaj dar Drake. Através de sua música, seus ouvintes aprenderam que ele é definitivamente “um homem que pode mudar o mundo”.