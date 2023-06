Adivinha em quem esse garoto de verão se transformou!

Antes que esse garoto beijado pelo sol flutuando pela vida se transformasse em um notável comediante e apresentador de talk show, ele estava apenas aproveitando as férias de verão, andando de bicicleta com sua irmã e crescendo em Saugerties, Nova York.

Se você não o assistiu no “Saturday Night Live”, você pode tê-lo visto em filmes como “Taxi” com Queen Latifah ou “Fever Pitch” com Drew Barrymore. Ele também é um dos apresentadores de talk shows noturnos mais populares!