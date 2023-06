Adivinha em quem esse Lil’ Flintstone se transformou!

Antes desse bebê, Bamm-Bamm com fones de ouvido era uma estrela internacional – fazendo rap e cantando em todo o mundo – ele era apenas um jovem yabba dabba em sua camiseta “Flintstones”, jogando futebol e crescendo com sua irmã mais velha em Medellín, Colômbia.

Entrando na indústria da música com apenas 15 anos de idade… este agora com 29 anos percorreu um longo caminho, e para os fãs de futebol por aí… a música dele foi tema do FIFA algumas vezes. Quando ele não é ‘Tukoh Taka’n’, ele adora uma boa foto da armadilha da sede no ‘gram’ com todas as suas tatuagens!