Admissão surpresa de Sly Stallone: ​​Schwarzenegger reina como o maior herói de ação

Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger estão finalmente se abrindo sobre sua intensa rivalidade nos anos 80 e qual deles emergiu como o herói de ação definitivo, conforme relatado por Entretenimento semanal.

Na série documental de Schwarzenegger na Netflix”Arnaldo“, Stallone, 76, admitiu que considera Schwarzenegger ser a estrela “superior” entre eles. Stallone explicou: “Até os anos 80, os filmes de ação eram mais sobre intelecto e trocas verbais. Mas com ‘First Blood’ em 1982, o foco mudou para a fisicalidade. Eu vi uma oportunidade porque ninguém mais estava fazendo isso … exceto para algum outro cara da Áustria que não precisava dizer muito.”

Schwarzenegger, 75, reconheceu o sucesso de Stallone e revelou que isso o levou a trabalhar ainda mais. “Toda vez que ele lançava um filme como ‘Rambo II’, eu tinha que encontrar uma maneira de superar isso”, disse ele. À medida que suas carreiras se chocavam, Stallone percebeu que Schwarzenegger havia se tornado seu maior rival. “Nos tornamos incrivelmente competitivos. Só havia espaço para um de nós.”

Stallone admitiu que Schwarzenegger era superior, com o físico e a força que definiam seus personagens. Enquanto isso, Stallone frequentemente se via como o azarão, lutando constantemente pela sobrevivência. A rivalidade deles se espalhou para a vida real, com Stallone lembrando: “Não podíamos nem estar na mesma sala. As pessoas tinham que nos separar.”

Eles ficaram amigos no final

No final, Stallone admitiu que Schwarzenegger saiu por cima. “Ele queria ser o número um e, infelizmente, conseguiu.”

Schwarzenegger reconheceu o impacto que Stallone teve em sua motivação. “Sem Stallone, talvez eu não tivesse sido tão motivado nos anos 80. Sou uma pessoa competitiva.”

Apesar da rivalidade, os dois se tornaram amigos e apareceram juntos em vários filmes, fazendo a ponte entre eles. Os anos 80 podem ter sido marcados pela intensa competição, mas hoje, Stallone e Schwarzenegger permanecem como lendas no gênero de ação, cada um deixando uma marca indelével em Hollywood.