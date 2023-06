Adolescente que morreu no submarino do Titanic esperava quebrar o recorde mundial do cubo de Rubik

19 anos Suleman Dawood – um dos cinco passageiros que morreram no submarino Titan da OceanGate na semana passada – estava registrado como querendo ultrapassar o alto padrão estabelecido por parque máximo … que atualmente detém o título de resolução mais rápida do cubo de Rubik em 3,13 segundos.

Mais triste do que isso … Christine diz que deveria ter sido ela no submarino em vez de seu filho. Ela explica que o plano era ela ir com o marido, Shahzadamas ela cedeu seu lugar para o filho no último minuto porque ele aparentemente queria muito ir.