Agente de Damian Lillard explica por que estrela da NBA estava ouvindo música de ‘Miami’

Portland Trail Blazers guarda Damian Lillard estava no Instagram Live na sexta à noite ouvindo Will Smithda música “Miami”. Seu agente, Aaron Goodwindisse mais tarde o atlético que a situação era “apenas uma coincidência”.

Lillard, 32, está atualmente em “férias de trabalho” em Paris, levando algum tempo para refletir sobre como será seu futuro, supostamente a primeira vez que ele realmente questiona se Portland é a escolha certa.

Lillard sobre vitória na competição de 3 pontos da NBA em Utah: “Estou feliz que isso aconteceu aqui”LAPRESSE

Ele foi vinculado a um calor de Miami comércio, especialmente agora que Portland elaborou Scoot Henderson, então os fãs foram rápidos em presumir que a música era uma mensagem enigmática para revelar sua decisão. O agente de Lillard, no entanto, esclareceu as coisas.

“A música foi apenas uma coincidência”, disse Goodwin. “Damian não é desrespeitoso. Ele não é um instigador, então ele não vai fazer nada fora do personagem. Não haveria razão para ele fazer isso. É por isso que ele riu [in the video]. É uma coincidência engraçada que um DJ tenha colocado isso.”

Lillard, de fato, riu dos comentários dos usuários apontando a música, que provavelmente era a maneira do DJ de zombar dos Trail Blazers.

O Heat pode conquistar Damian Lillard?

Miami não buscou agressivamente Bradley Beal porque querem pensar maior, o que muitos acreditam ser claramente Lillard.

O Heat precisa urgentemente de um armador para empurrá-los para o próximo nível. Perder duas finais em um período de quatro anos não é divertido.

Lillard também está chegando a um ponto sem retorno se não tentar ir all-in em uma NBA campeonato.

Seu relacionamento com os Trail Blazers pode ter que ficar em segundo plano para que ele consolide um legado entre os grandes.