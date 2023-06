Agricultores de Penedo recebem sementes de feijão do Programa Planta Alagoas

Secom PMP

Associações e agricultores da zona rural de Penedo estão recebendo as sementes de feijão de corda e feijão de arranque disponibilizadas pelo Programa Planta Alagoas, uma iniciativa do governo estadual realizada em parceria com os municípios.

Em Penedo, a entrega das sementes é feita por meio da Secretaria Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola (Semada) e nesta segunda-feira, 19, atendeu produtores das comunidades Cooperativa 1º Núcleo, Prosperidade e Palmeira Alta.

O benefício chega amanhã (terça, 20) para famílias do Assentamento Novo Horizonte. Ao todo, são quase cinco toneladas de sementes do alimento mais lucrativo para o agricultor familiar, sendo 3.550 quilos de feijão de arranque e 1.320 quilos de feijão de corda.

No final do mês maio, a parceria entre o Governo de Alagoas e a Prefeitura de Penedo distribuiu sementes de milho e de sorgo durante a entrega de alimentos para instituições de acolhimento social, ação viabilizada pela retomada do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) pelo governo federal.

Fotos Alisson Felipe – social media Semada