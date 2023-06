Agrotools ABRE VAGAS presenciais e HOME OFFICE

A Agrotools, empresa que é a maior plataforma digital voltada às corporações agro, atendendo a todos os elos do agronegócio, está com ótimas oportunidades de emprego abertas. Ou seja, se você está na busca por um novo posicionamento no mercado, vale a pena consultar a lista de vagas disponíveis:

Pessoa Analista de Soluções – São José dos Campos – SP – Efetivo;

Pessoa Analista Financeiro Júnior – São Paulo – SP – Efetivo;

Pessoa – Executivo (a) de Vendas – São Paulo – SP – Efetivo;

Pessoa – Key Account Sênior – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Programa de Trainee – São José dos Campos – SP e Remoto – Trainee.

Mais sobre a Agrotools

Sobre a Agrotools, é necessário destacar que, entre os mais de 100 clientes da empresa, estão McDonald’s, Rabobank, Carrefour, Walmart, Itaú BBA, Cofco International, Sicredi, JBS, Cargill, entre outras.

As soluções digitais Agrotools se baseiam em uma plataforma geográfica proprietária, desenvolvida exclusivamente para o agronegócio. Na prática, as ferramentas permitem que grandes empresas compreendam tudo o que acontece com fornecedores e clientes espalhados pelo território rural, uma área que, até o surgimento das plataformas de monitoramento Agrotools, era praticamente impossível de monitorar com agilidade.

Ao todo, são mais de 200 mil análises por dia, que cobrem mais de 200 milhões de hectares, uma área superior à soma dos territórios de França, Itália, Alemanha e Dinamarca, juntos. Em resumo, são mais de 15 anos empoderando empresas com Soluções digitais capazes de aproximar o território rural do mundo corporativo.

Como enviar o seu currículo?

Como a lista de vagas está acima, a candidatura ocorre de maneira fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

