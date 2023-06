Ainda dá tempo de pagar a taxa do ENEM 20223? Descubra!

A prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, foi criada em 1998 para avaliar os estudantes que haviam terminado o ensino médio. Atualmente, a prova é aplicada todos os anos pelo Inep, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira.

O período de inscrições no ENEM 2023 terminou nesta sexta-feira, dia 16 de junho. Porém, ainda dá tempo de pagar a taxa de inscrição da prova.

Dessa maneira, para te ajudar a entender como o pagamento da taxa do ENEM 2023 deve ser feito, o artigo de hoje trouxe um resumo completo para você. Vamos conferir!

Pagamento poderá ser efetuado até o dia 21 de junho

Ao contrário do período de inscrições, o prazo para pagamento da taxa de inscrição do ENEM 2023 ainda não terminou e segue aberto. Dessa maneira, todos os participantes deverão pagar a taxa até às 23h59 do dia 21 de junho de 2023 para garantir a participação no ENEM.

Nesta edição da prova, o valor da taxa de inscrição é de R$ 85,00. O pagamento poderá ser feito via boleto bancário, Pix, cartão de crédito. Porém, os candidatos que quiserem pagar via cartão de crédito deverão pagar também uma taxa administrativa de R$ 2,54 (cerca de 2,99% do valor da taxa), uma vez que o pagamento com cartão deve ser feito através do Mercado Pago ou do PicPay.

O boleto bancário, por sua vez, poderá ser pago via internet banking (aplicativos de bancos), casas lotéricas, agências bancárias e agências dos Correios. Para acessar o boleto, os candidatos precisam acessar a Página do Participante, no site do Inep, e clicar noa opção de chat com o robô Beto.

Da mesma forma, os candidatos que quiserem realizar o pagamento via Pix deverão utilizar o código (QR code) gerado pelo Inep e disponibilizado aos candidatos na Página do Participante.

O pagamento da taxa de inscrição do ENEM 2023 não poderá ser realizado via depósito em caixa eletrônico, fax, DOC, TED ou ordem de pagamento. Dessa forma, os participantes só poderão efetuar o pagamento da taxa através de uma das modalidades mencionadas.

É válido mencionar que o prazo de 21 de junho deve ser rigorosamente respeitado por todos os participantes. O Inep já divulgou que o prazo para pagamento não será prorrogado, ainda que seja feriado na cidade de residência do candidato.



Pagamento da taxa garante a inscrição no ENEM 2023

Os participantes devem ter em mente que o pagamento da taxa de inscrição é essencial para a conclusão da inscrição no ENEM 2023. Dessa forma, mesmo que o candidato tenha enviado a inscrição corretamente até o dia 16 de junho, a inscrição na prova só será confirmada mediante o pagamento da taxa de inscrição.

Assim, os estudantes que não efetuarem o pagamento até o dia 21 de junho não poderão participar desta edição do ENEM, ainda que tenham realizado a inscrição de forma correta.

Lembre-se de que você pode consultar a situação da sua inscrição a qualquer momento. Para isso, basta acessar a Página do Participante, no site do Inep.

Ainda dá tempo de solicitar a isenção da taxa de inscrição?

Não, os candidatos inscritos não podem mais solicitar a isenção da taxa de inscrição.

O prazo para solicitação da isenção da taxa foi encerrado no dia 28 de abril. O resultado final com os nomes dos candidatos contemplados foi divulgado no dia 19 de maio.

Na edição 2023, puderam solicitar o benefício os candidatos que se encaixavam em um das seguintes categorias:

Estudantes cursando o último ano do ensino médio em escolas da rede pública;

Estudantes que estudaram todo o ensino médio na rede pública ou como bolsistas integrais em escola da rede particular e que tenham renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio;

Estudantes com renda familiar de até um salário mínimo e meio e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal ( CadÚnico ).