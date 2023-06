Al Pacino pediu à namorada Noor Alfalla para fazer um teste de DNA para ver se o bebê era dele, os resultados estão em

A surpresa mais recente de Al Pacino foi que ele vai ser pai novamente, isso o chocou tanto que pediu a Noor Alfalla para fazer um teste de DNA apenas para provar que o bebê era dele.

Al Pacino é outra prova de como todos podemos esperar o inesperado, mesmo aos 83 anos, já que ele está a meses de se tornar pai pela quarta vez e pela segunda vez em poucos anos.

Alfalla, de 29 anos, surpreendeu a todos ao guardar as novidades do mundo até alguns meses atrás, quando Pacino descobriu.

De acordo com o TMZ, depois de ter alguns problemas médicos no passadoPacino pensou que não poderia mais ter filhos, no entanto, com base no que aconteceu após os resultados do teste de DNAAcontece que Al Pacino é o pai do bebê.

Alfalla, de 29 anos, teve outros relacionamentos com celebridades, incluindo Mick Jagger e Clint Eastwood.

Outro ator que está esperando um novo bebê é seu amigo Robert DeNiro

Robert de Niro também surpreendeu o mundo quando disse a um repórter que acabou de ter um bebê com sua namorada Tiffany Chen. De Niro e Chen conheceu no set de um de seus filmes, ela é uma artista marcial que coordenou as cenas de luta e os dois se conectaram durante as filmagens.

De acordo com O Sol, De Niro abriu a possibilidade de convidar os filhos de Pacino para brincar. Quando o repórter perguntou a DeNiro sobre a opção, ele disse “Boa pergunta“, e então começou a brincar dizendo”jogo de chão“.

Depois de ser questionado se ele já estava trocando dipers, ele também brincou: “Ainda não, mas estou chegando lá“.