Alan Arkin, ator vencedor do Oscar de ‘Pequena Miss Sunshine’, morre aos 89 anos

Alan Arkino irônico ator que demonstrou sua versatilidade na comédia e no drama ao receber quatro indicações ao Oscar e ganhar um Oscar em 2007 por “Pequena Miss Sunshine“, morreu. Ele tinha 89 anos.

Seus filhos Adão, Mateus e Antonio confirmou a morte de seu pai através do assessor do ator na sexta-feira. “Nosso pai era uma força da natureza com talento único, tanto como artista quanto como homem”, disseram eles em um comunicado.

Membro da famosa trupe de comédia Second City de Chicago, Arkin foi um sucesso imediato no cinema com a paródia da Guerra Fria “The Russians Are Coming, The Russians Are Coming” e atingiu o auge no final da vida com sua vitória como melhor ator coadjuvante pelo surpreendente sucesso de 2006 “Pequena Miss Sunshine.” Mais de 40 anos separaram sua primeira indicação ao Oscar, por “Os Russos Estão Chegando”, de sua indicação por interpretar um conivente produtor de Hollywood no vencedor do Oscar “Argo”.

Nos últimos anos, ele contracenou Michael Douglas na série de comédia da Netflix “The Kominsky Method”, um papel que lhe rendeu duas indicações ao Emmy.

Certa vez, Arkin brincou com a Associated Press que a beleza de ser um ator de personagem era não ter que tirar a roupa para um papel. Ele não era um símbolo sexual ou superstar, mas raramente ficava desempregado, aparecendo em mais de 100 filmes de TV e longas-metragens. Suas marcas registradas eram simpatia, identificação e imersão completa em seus papéis, não importa o quão incomum, seja interpretando um oficial submarino russo em “The Russians are Coming”, que luta para se comunicar com os americanos igualmente nervosos, ou destacando-se como o desbocado, avô viciado em drogas em “Pequena Miss Sunshine”.

“Alan nunca teve uma personalidade identificável na tela porque ele simplesmente desaparece em seus personagens”, observou certa vez o diretor Norman Jewison de “The Russians are Coming”. “Seu sotaque é impecável e ele é capaz até de mudar sua aparência. … Ele sempre foi subestimado, em parte porque nunca esteve a serviço de seu próprio sucesso.”

Ainda no Second City, Arkin foi escolhido por Carl Reiner para interpretar o jovem protagonista na peça da Broadway de 1963 “Enter Laughing”, baseada no romance semi-autobiográfico de Reiner.

Ele atraiu críticas fortes e a atenção de Jewison, que se preparava para dirigir uma comédia de 1966 sobre um submarino russo que cria pânico quando se aventura muito perto de uma pequena cidade da Nova Inglaterra. No próximo grande filme de Arkin, ele provou que também poderia interpretar um vilão, embora com relutância. Arkin estrelou “Wait Until Dark” como um traficante de drogas cruel que mantém uma mulher cega (Audrey Hepburn) cativa em seu próprio apartamento, acreditando que um carregamento de drogas está escondido lá.

Ele lembrou em uma entrevista de 1998 como era difícil aterrorizar o personagem de Hepburn.

“Simplesmente horrível”, disse ele. “Ela era uma senhora requintada, então ser má com ela era difícil.”

“The Heart Is a Lonely Hunter”, de 1968, no qual ele interpretou um homem sensível que não conseguia ouvir ou falar, novamente elevou o status de Arkin em Hollywood. Ele estrelou como o trapalhão detetive francês em “Inspetor Clouseau” no mesmo ano, mas o filme seria esquecido em favor do Clouseau de Peter Sellers nos filmes “Pantera Cor de Rosa”.

A carreira de Arkin como ator continuou a florescer quando Mike Nichols, um ex-aluno do Second City, o escalou para o papel principal como Rossarian, vítima da burocracia do tempo de guerra em “Catch-22” de 1970, baseado no romance de Joseph Heller que vendeu um milhão de cópias. . Ao longo dos anos, Arkin apareceu em favoritos como “Edward Mãos de Tesoura”, interpretando o vizinho de Johnny Depp; e na versão cinematográfica de “Glengarry Glen Ross”, de David Mamet, como um obstinado vendedor de imóveis. Ele e Reiner interpretaram irmãos, um bem-sucedido (Reiner), outro lutando (Arkin), no filme de 1998 “The Slums of Beverly Hills”.

“Eu costumava pensar que minhas coisas tinham muita variedade. Mas percebi que nos primeiros vinte anos ou mais, a maioria dos personagens que interpretei eram estranhos, estranhos ao seu ambiente, estrangeiros de uma forma ou de outra”, disse ele A Associated Press em 2007.

“À medida que comecei a ficar cada vez mais confortável comigo mesmo, isso começou a mudar. Recebi um dos melhores elogios que já recebi de alguém há alguns dias. Eles disseram que achavam que meus personagens eram muitas vezes o coração, o centro moral de um filme. Não entendi muito bem, mas gostei; me deixou feliz.”

Outros créditos recentes incluem “Going in Style”, um remake de 2017 com Michael Caine e Morgan Freeman, também vencedores do Oscar, e a série de TV “The Kominsky Method”.

Arkin também dirigiu a versão cinematográfica da comédia de humor negro de Jules Feiffer, de 1971, “Little Murders”, e da peça de Neil Simon, de 1972, sobre brigas de velhos parceiros de vaudeville, “The Sunshine Boys”. Na televisão, Arkin apareceu nas séries de curta duração “Fay” e “Harry” e interpretou um juiz noturno na série dramática de Sidney Lumet “100 Center Street” na A&E. Ele também escreveu vários livros para crianças.

Nascido no bairro de Brooklyn, na cidade de Nova York, ele e sua família, que incluía dois irmãos mais novos, mudaram-se para Los Angeles quando ele tinha 11 anos. Seus pais encontraram empregos como professores, mas foram demitidos durante o Red Scare pós-Segunda Guerra Mundial porque eram comunistas.

“Éramos muito pobres, então não podíamos ir ao cinema com frequência”, disse ele à AP em 1998. “Mas eu ia sempre que podia e me concentrava nos filmes, pois eles eram mais importantes do que qualquer coisa na minha vida. “

Ele estudou atuação no Los Angeles City College; Universidade Estadual da Califórnia, Los Angeles; e Bennington College em Vermont, onde ganhou uma bolsa de estudos para a antiga escola só para meninas.

Ele se casou com um colega, Jeremy Yaffe, e eles tiveram dois filhos, Adam e Matthew.

Depois que ele e Yaffe se divorciaram em 1961, Arkin se casou com a atriz e escritora Barbara Dana, e eles tiveram um filho, Anthony. Todos os três filhos se tornaram atores: Adam estrelou a série de TV “Chicago Hope”.

“Certamente não foi nada que eu os empurrei”, disse Arkin em 1998. “Não fez absolutamente nenhuma diferença para mim o que eles fizeram, desde que permitisse que crescessem.”

Arkin começou sua carreira no entretenimento como organizador e cantor com The Tarriers, um grupo que brevemente surfou na onda de renascimento musical folk do final dos anos 1950. Mais tarde, voltou-se para a atuação teatral, off-Broadway e sempre em papéis dramáticos.

No Second City, ele trabalhou com Nichols, Elaine May, Jerry Stiller, Anne Meara e outros na criação de riffs intelectuais e improvisados ​​de alta velocidade, os modismos e loucuras da época.

“Eu nunca soube que poderia ser engraçado até entrar no Second City”, disse ele.