Alan Arkin, ator vencedor do Oscar, morre aos 89 anos

Alan Arkin o ator vencedor do Oscar e do Tony, mais famoso por interpretar o avô Edwin em “Pequena Miss Sunshine”, morreu.

O lendário ator começou como artista de palco, juntando-se à trupe de comédia Second City de Chicago como um dos primeiros membros antes de fazer sua estréia na Broadway em 1961 em “From the Second City” … ganhando um Tony 2 anos depois por seu trabalho em “Enter Laughing .”