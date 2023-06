Alan Belcher destituído do cinturão dos pesados ​​do BKFC, ainda deve retornar à promoção

Apenas quatro meses depois de se tornar campeão, Alan Belcher perdeu o título de peso pesado do BKFC.

O presidente do BKFC, David Feldman, anunciou a notícia na terça-feira.

Recentemente, Belcher assinou contrato para participar de uma luta de boxe contra Hasim Rahman Jr. como parte do próximo evento Misfits Boxing agendado para 22 de julho. Parece que a luta interferiu nos planos que o BKFC tinha para Belcher e a defesa de seu título de peso pesado.

Em vez de coroar um campeão interino, o BKFC tirou o título de Belcher e uma luta para determinar um novo rei dos pesos pesados ​​será decidida nas próximas semanas.

Apesar de Belcher ter perdido o título, o veterano do UFC de 38 anos permanecerá no elenco do BKFC e ainda deve competir lá em uma data posterior.

O ressurgimento de Belcher como um lutador sem luvas aconteceu depois que ele saiu da aposentadoria após mais de cinco anos fora de ação. Depois de competir principalmente em 185 libras durante sua carreira no MMA, Belcher voltou como um peso pesado considerável, onde prontamente conquistou três vitórias consecutivas, incluindo um par de nocautes para ganhar uma chance pelo ouro do BKFC.

Belcher conquistou o título com um nocaute no terceiro assalto sobre o ex-campeão Arnold Adams.

Desde então, surgiram rumores de que Belcher enfrentaria o também veterano do UFC Ben Rothwell, mas a luta nunca se materializou.

Agora Belcher seguirá com sua luta de boxe em julho, enquanto o BKFC segue em frente com planos de coroar um novo campeão peso-pesado em um futuro próximo.