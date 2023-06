Alarm Center OFERECE VAGAS em DOIS ESTADOS

A Alarm Center, especialista em segurança, alarme e monitoramento, está com algumas oportunidades de emprego disponíveis. Posto isso, antes de falar mais sobre a empresa que usa as melhores tecnologias e atendimento humanizado, confira a lista de cargos abertos:

Analista de Recursos Humanos – Vitória – ES – Efetivo;

Assistente Administrativo – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Auxiliar de Instalação – Vitória – ES – Efetivo;

Consultor (a) Comercial – Vitória – ES – Efetivo;

Estagiário (a) – Vitória – ES – Estágio;

Monitor (a) de Alarme – Vitória – ES – Efetivo;

Monitor (a) Externo (a) de Alarme – Vitória – ES – Efetivo.

Mais sobre a Alarm Center

Sobre a Alarm Center, é interesse deixar claro que a companhia tem mais de 20 anos de mercado, com investimentos constantes em tecnologia e estrutura, maior número de viaturas nas ruas e equipe de monitoramento vigilante 24 horas. Mais agilidade, mais presença, mais proteção.

Além disso, a companhia conta com a maior central do estado, a maior frota e as melhores ferramentas de tecnologia. Isto é, busca sempre a satisfação do cliente e a excelência operacional.

Por fim, trabalha 24 horas por dia para aumentar o nível de segurança dos clientes usando as melhores tecnologias e atendimento humanizado. Quer ser a solução completa em serviços de segurança, desde o projeto à implantação e operação 24 horas.

Como se candidatar em uma das vagas?

Para se inscrever em uma das vagas da Alarm Center, é preciso acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você tem que fazer é só consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sendo assim, para não perder nada sobre as principais notícias e as vagas de empregos do nosso país, é só acessar o Notícias Concursos!



