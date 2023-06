Alec Baldwin é flagrado andando com muleta em Nova York, pela primeira vez desde a cirurgia

Alec Baldwin parece estar de bom humor após sua recente cirurgia… porque ele está de pé e se movendo pela Big Apple não muito depois de seu grande procedimento – com uma pequena ajuda de uma muleta.

AB foi flagrado pela primeira vez desde a cirurgia de substituição do quadril da semana passada, passando por Nova York com uma muleta no antebraço. Apesar da ajuda adicional, é uma grande reviravolta para uma cirurgia séria como essa.