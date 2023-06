Alegações de abuso sexual de Michael Jackson por Wade Robson irão a julgamento

O Tribunal de Apelação da Califórnia abriu caminho para Robson apresentar seu caso – alegando que MJ o molestou no rancho Neverland quando Robson tinha entre 7 e 14 anos.

A questão – Robson está processando a corporação de Michael Jackson – MJJ Productions, Inc. Os advogados da empresa de Jackson argumentaram que a empresa não tinha obrigação legal de proteger Robson ou qualquer outra pessoa de MJ porque não tinha capacidade de controlá-lo.

O tribunal de primeira instância aceitou o argumento do Espólio, mas o Tribunal de Apelação implorou para diferir e, de acordo com uma decisão provisória – que quase sempre se torna final – o caso será enviado de volta para julgamento.

Robson afirma que, quando veio da Austrália para os Estados Unidos quando menino, Jackson fez amizade com ele e abusou sexualmente dele.

Em 2005, quando Jackson estava sendo julgado por molestar outro menino, Robson testemunhou que dormiu na cama de MJ com o cantor, mas nada aconteceu. Ele mudou sua história em 2013, entrando com um processo contra a empresa. Ele disse que testemunhou falsamente em nome de Jackson devido a “completa manipulação e lavagem cerebral”.

outro homem James Safechuck , entrou com uma ação semelhante contra a MJJ Productions e também está perante o Tribunal de Apelação. Dada a decisão provisória de hoje, parece que Safechuck também terá seu dia no tribunal.

Fontes próximas à equipe jurídica da MJJ Productions disseram ao TMZ … a decisão não tem nada a ver com o mérito do caso e eles esperam prevalecer no julgamento.