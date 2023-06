Alek Manoah: O lutador titular do Blue Jays permite 11 corridas no primeiro jogo da liga secundária

Toronto Blue Jays titular Alec Manoah foi duramente atingido em seu primeiro jogo após retornar aos menores, permitindo 11 corridas em 2 2/3 entradas em um jogo da Florida Complex League de nível novato na terça-feira.

Antes de os Blue Jays sediarem o San Francisco Giants em Toronto na noite de terça-feira, o técnico John Schneider minimizou a saída difícil de Manoah.

“Obviamente vi a pontuação da linha, mas ouvi que as coisas sobre as quais estávamos falando, em termos de arremesso de golpe, entrega, tempo, velocidade, foram todas positivas”, disse. Schneider disse. “O resto das coisas, você pode tomá-lo com um grão de sal.”

Os Blue Jays derrubaram o lutador destro em 6 de junho, após o 2022 All-Star e AL Cy Young O finalista não conseguiu sair do primeiro turno contra o Houston Astros.

Lançando para o FCL Blue Jays contra o Yankees no complexo da liga secundária de Nova York, o jogador de 25 anos desistiu de 10 rebatidas, incluindo dois home runs, e duas caminhadas contra uma escalação composta principalmente por adolescentes de 17 a 19 anos.

Depois que Manoah permitiu um single RBI para Hans Montero no primeiro, Roderick Arias acertou um home run de três corridas na segunda entrada que limpou o olho do rebatedor do campo central de aproximadamente 30 pés. Arias, de 18 anos, recebeu um bônus de assinatura de $ 4 milhões em 2022 dos Yankees.

O destro de 1,80m precisou de 26 arremessos, incluindo 15 rebatidas, no segundo.

Manoá foi perseguido depois de desistir de mais seis corridas em uma terceira entrada que contou com um home run de duas corridas para a direita no campo oposto de Keiner Delgado.

“Não esperamos que ele faça um jogo perfeito só porque são as ligas menores”, disse Schneider, que não tinha certeza de quando Manoah lançaria em seguida.

“Espero que, no próximo, ele possa ganhar um pouco de impulso.”

Manoá foi vaiado pelos fãs de Toronto depois de permitir seis corridas e sete rebatidas em um terço de uma entrada em 5 de junho em sua sétima derrota consecutiva. Ele teve um 1-7 ERA de 6,36 em 13 partidas, depois de um 16-7 com um ERA de 2,24 em 31 partidas na última temporada.

Manoá permitiu 45 corridas em 58 entradas. Ele permitiu 55 em 196 2/3 entradas em 2022. Ele foi 9-2 com um ERA de 3,22 em 20 partidas como um novato em 2021.