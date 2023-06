ALERTA! Se você tem uma DESTAS doenças já pode pedir a sua aposentadoria no INSS HOJE (13/06)

Apesar de nem todos os brasileiros terem esse conhecimento, a verdade é que existe uma lista de doenças que permitem que o cidadão solicite a sua aposentadoria ou o pagamento do Auxílio Doença.

Neste texto, reunimos informações importantes acerca do que você precisa saber sobre esse assunto. Não deixe de conferir.

Doenças que pacientes podem pedir auxílio doença ou aposentadoria

Sabemos que existem algumas enfermidades que impactam diretamente na qualidade de vida e no bem-estar das pessoas. Essas enfermidades podem levar ao chamado “processo de invalidez”, que ocorre quando a pessoa não tem condições de executar uma atividade remunerada por conta da sua condição. Nesses casos, o pagamento do Auxílio Doença acaba sendo uma oportunidade de viver com um pouco mais de dignidade, embora saibamos que ainda existam muitas adversidades.

Considerando esse cenário, a verdade é que nem todo mundo sabe quais são as doenças que podem ser caracterizadas como passíveis de aprovação no INSS. Por isso, trouxemos uma lista com mais detalhes para que você possa tirar as suas dúvidas e ficar por dentro de tudo. Conheça as doenças que são consideradas incapacitantes:

Alienação mental;

Câncer;

Cardiopatia grave;

Cegueira;

Doença de Page;

Doença de Parkinson;

Esclerose múltipla;

Espondiloartrose anquilosante;

Hanseníase;

Hepatopatia grave;

Nefropatias graves;

Paralisia incapacitante e irreversível;

Radiação por medicina especializada;

Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (HIV);

Tuberculose ativa.

Pacientes que têm esses diagnósticos podem solicitar, junto ao INSS, o pagamento do Auxílio Doença ou até mesmo dar entrada na papelada para a aprovação da aposentadoria por invalidez. Lembrando que para o caso da aposentadoria, o indivíduo deverá estar dentro de requisitos específicos que serão avaliados pelo INSS. Isto é, além de considerar o quadro de enfermidade, outros fatores também podem ser avaliados para que essa liberação ocorra.

De qualquer modo, veremos como você pode fazer a solicitação do seu Auxílio no próximo tópico. Continue lendo.



Você também pode gostar:

Como solicitar o Auxílio Doença ou a aposentadoria por conta de enfermidade?

Para fazer a solicitação do Auxílio Doença, é necessário:

Acessar o aplicativo Meu INSS, fazendo o seu login ou o seu cadastro para login; Em seguida, encontre a opção descrita como “Agende a sua Perícia”; Feito isso, clique em “Agendar Novo”; Depois de agendar a perícia, compareça à agência na data e no horário marcados, com um documento oficial em mão.

Essa perícia poderá servir tanto para o caso de quem busca receber o Auxílio Doença quanto para quem deseja dar entrada à aposentadoria.

Vale ressaltar, ainda, que quem quiser poderá fazer o agendamento diretamente em uma agência do INSS. Isto é, se você não se sente confortável usando o aplicativo, considere se dirigir a uma agência para fazer esse agendamento.

Outro ponto importante que devemos ter em mente é que a solicitação não garante a aposentadoria e nem o Auxílio Doença. Será necessário passar pela perícia e esperar a avaliação do próprio INSS quanto à liberação do Auxílio ou a concretização da aposentadoria. Em caso de dúvidas, procure a unidade de INSS mais próxima da sua casa.