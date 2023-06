Alex Pereira fala sobre o desentendimento no aeroporto de Israel Adesanya, disputa de título garantida com a vitória de Jan Blachowicz

A rivalidade feroz entre Alex Pereira e Israel Adesanya pode nunca morrer, mesmo apesar de suas interações cordiais fora do octógono nesta semana.

Pereira e Adesanya compartilharam palavras respeitosas após seu último confronto no UFC, que viu “The Last Stylebender” finalmente garantir uma vitória sobre o brasileiro depois de perder três lutas consecutivas no kickboxing e no MMA. Mais recentemente, eles se cruzaram no aeroporto dos Estados Unidos, com os dois lutadores compartilhando vídeos hilários nas redes sociais sobre o desentendimento improvisado. Pereira parado por um episódio bônus do podcast em português do MMA Fighting Trocação Franca na quinta-feira para discutir a troca amigável.

“Estávamos na Austrália e no mesmo hotel, algumas pessoas da minha equipe o viram lá, mas nunca nos encontramos lá”, disse Pereira. “Quando estávamos saindo, no Los Angeles [to] Conexão de Nova York, nos encontramos na fila e dissemos oi, demos algumas risadas. Cheguei primeiro, ele entrou depois e nos cumprimentamos.

Pereira, que não fala inglês, disse que pediu ao técnico Plinio Cruz que perguntasse a Adesanya se ele estaria disposto a gravar alguns vídeos para as redes sociais.

Mas mesmo que Adesanya e Pereira tenham compartilhado algumas risadas juntos, o lutador brasileiro disse que isso não significa que eles não possam voltar ao modo de guerra.

“A rivalidade sempre vai existir”, disse Pereira. “Estou lutando [Jan Blachowicz] agora, eu tenho que ter rivalidade com o cara que eu estou lutando, sabe? Ele está lá e quer me matar, e eu quero fazer o mesmo com ele. Como vou tratá-lo [nicely]? Eu tenho que ser mau lá.

“É a mesma coisa com Adesanya. Por exemplo, se eu fosse lutar com ele de novo, teríamos uma rivalidade. Mas agora, por quê? Nos encontraremos; Adesanya, ele está lá com um companheiro de equipe, estou no mesmo lugar e não podemos [cross paths] porque vamos destruir o lugar todo e bater uns nos outros? Isso não existe. Esse tipo de rivalidade não existe comigo.”

Questionado se vê outro confronto do UFC acontecendo entre os dois na linha, Pereira disse que não sabia. No final das contas, explicou, depende do sucesso dele no meio-pesado.

“Eu posso fazer 185 agora”, disse ele. “Se eu tivesse que fazer [185] em 29 de julho. Eu poderia, mas tenho que dar um descanso ao meu corpo desse corte de peso. Então vou lutar duas ou três vezes nessa categoria. não sei o que pode acontecer [next]mas acho que estarei recuperado para lutar novamente em 185.”

Pereira disse que seu empresário confirmou com o UFC que uma vitória sobre Blachowicz no UFC 291 em 29 de julho dá ao brasileiro uma chance pelo campeonato de 205 libras.

Jamahal Hill, que venceu o companheiro de equipe e amigo de Pereira, Glover Teixeira, no início deste ano para reivindicar o título vago dos meio-pesados ​​do UFC, pode defender seu cinturão primeiro contra Jiri Prochazka, com “Poatan” esperando do lado de fora. Tudo depende do tempo.

“É uma luta que vai vender muito”, disse Pereira sobre a possibilidade de enfrentar Hill. “Acho que ele vai lutar mais uma vez e vou torcer para ele vencer, porque é uma luta que vai vender muito, e é uma luta que eu quero, se for pra mim. Entre Prochazka e Jamahal, eu escolheria Jamahal.”

“Acho que Blachowicz é mais técnico”, acrescentou Pereira. “Jamahal é mais louco, bate um pouco aberto demais – o que é perigoso, mas ao mesmo tempo é muito bom para mim.”