Alex Pereira planeja treinamento e aulas de inglês com Sean Strickland

Alex Pereira não faz inimizade com ex-adversários, nem mesmo com aqueles que costumam proferir obscenidades.

Pereira planeja receber o ex-adversário do octógono Sean Strickland antes da luta principal do veterano dos médios no UFC Vegas 76 contra Abusupiyan Magomedov.

“Na verdade, estou dando a você as últimas notícias agora”, disse Pereira via tradutor na edição de segunda-feira do A Hora do MMA. “Sean Strickland vem para Connecticut na próxima semana para uma semana para treinar comigo para sua próxima luta. Vou aprender inglês com Sean Strickland.”

O último anúncio é a piada estóica de Pereira sobre a presença altamente tóxica de Strickland online. O americano de 32 anos, classificado em 10º lugar no MMA Fighting Global Rankings com 185 libras, é um feed NSFW ambulante no Twitter. Para Pereira, que o nocauteou no confronto do UFC 276, ele é um pouco mais legal.

“Ele é um pouco maluco, mas é um cara legal”, disse Pereira. “Ele fala mal das pessoas, mas sempre me trata com respeito.”

Strickland já havia procurado Pereira para obter ajuda no treinamento, mas os horários os mantinham separados. Strickland foi identificado como um futuro candidato ao campeão dos médios Israel Adesanya, quatro vezes adversário de Pereira no kickboxing e no MMA – e provavelmente a coisa mais próxima que ele teve de um rival.

Pereira está em uma boa posição para aconselhar Strickland em caso de disputa de título. Talvez ainda melhor, ele é honesto sobre as chances do americano.

“É uma luta difícil”, disse Pereira. “Falando honestamente, qualquer um pode ir lá e balançar alguma coisa e nocautear o cara. Mas em nosso caminho para o progresso, vencendo rodada a rodada e dominando a classe agora, acho que é muito difícil para qualquer um fazer agora.

Pereira deu as boas-vindas a uma trilogia de luta de MMA com Adesanya, a quem nocauteou no UFC 281 antes de devolver o título no UFC 287 em uma revanche. Em vez disso, ele anunciou sua mudança para a divisão dos meio-pesados, marcando uma luta contra o ex-campeão dos meio-pesados ​​Jan Blachowicz no UFC 291. A mudança de direção não o mantém acordado à noite.

“Não, eu sigo em frente a partir daqui”, disse Pereira. “Não posso ficar guardando rancor disso porque senão não me beneficiaria na próxima luta. Então eu tenho que deixá-lo ir. Eu pensei, repensei em tudo que aconteceu para estudar tudo, e o fato de ter vencido ele três vezes me fez sentir um pouco melhor sobre isso. Então vamos passar para o próximo.”

A atitude descontraída de Pereira em relação a Adesanya pôde ser vista na semana passada, quando os dois se encontraram várias vezes em um aeroporto enquanto passavam pela segurança. Ele abordou o campeão dos médios com uma proposta de conteúdo para entreter os fãs de MMA e, para sua surpresa, Adesanya estava pensando a mesma coisa.

O “desentendimento” foi o mais saudável possível para dois ex-oponentes que trocaram centenas de socos.

Pereira ainda acha que eles vão lutar de novo um dia.

“Absolutamente”, disse ele. “Só dei uma pausa porque ele já fez [middleweight] umas 50 vezes, então vou ver como vai ser nas próximas duas, três lutas. Talvez a gente lute no meio-pesado, talvez a gente lute no médio. De agora em diante, quero que todos saibam que posso fazer [185 pounds] qualquer hora que eu quiser. Mas do jeito que eu estava fazendo o peso repetidamente em um curto espaço de tempo, eu precisava de uma pausa para que meu corpo pudesse ter um desempenho melhor na categoria de peso.”