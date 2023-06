Alexander Volkanovski vê Ilia Topuria como próximo desafiante ao título: ‘Apenas me dê um cara’

Alexander Volkanovski se vê com pelo menos duas opções empolgantes com uma vitória no UFC 290.

Em sua última apresentação, Volkanovski perdeu por decisão unânime no UFC 284, quando subiu para desafiar o campeão dos leves Islam Makhachev, e embora tenha afirmado repetidamente que gostaria de outra chance contra Makhachev, o surgimento do invicto Ilia Topuria no passado O fim de semana no UFC Jacksonville aparentemente deu a Volkanovski seu próximo oponente em potencial no peso-pena.

“Estou ouvindo muitas pessoas mencionando outros caras, Ilia lutando contra outros caras”, disse Volkanovski na ESPN DC & RC. “Eu fico tipo, ‘Não, não faça isso. Apenas me dê um cara. Dê-me um contendor.’ Para ser sincero, novamente, não vou falar muito, obviamente acho ele um bom lutador. Mas quanto mais eu falo, menos eu vou exagerar na luta. Eu acho ele ótimo.”

Primeiro, o campeão dos penas defende seu título em uma luta de unificação contra Yair Rodriguez na luta principal do dia 8 de julho. Uma vitória significaria a quinta defesa de título consecutiva de Volkanovski e o manteria invicto em 145 libras.

Após a impressionante vitória de Topuria sobre Josh Emmett no último sábado, a estrela georgiano-espanhola afirmou com confiança que será ele quem acabará com o reinado dominante de Volkanovski, embora tenha acrescentado que se o UFC pudesse marcar uma luta com o ex-campeão Max Holloway na Espanha, ele não poderia dizer não a essa oportunidade.

Se dependesse de Volkanovski, parece que ele prefere manter o caminho livre para Topuria, para que ele possa escolher lutas com muito dinheiro caso derrote Rodriguez no UFC 290.

“Eu quero [challengers]”, disse Volkanovski. “Eu quero ser ativo. Eu estava em uma fase em que eu pensava, ‘Dê-me os caras nº 1, dê-me os caras nº 1’. Nós meio que os limpamos, não os temos. Então todo mundo está falando sobre esse cara.

— Tenho que me preocupar com Yair. Vou me preocupar com isso primeiro, porque o vejo como uma ameaça muito maior do que Ilia, então vou me certificar de ir lá e fazer o meu negócio. Então, se isso estiver nas cartas, de novo, quero estar ativo, então definitivamente quero essa revanche contra o Islã, quero essa luta leve, quero me manter ativo. Já ouvi falar que o Ilia lutou contra outros caras, mas vamos ver, vamos ver o que o UFC diz. Para mim, se as pessoas pensam que ele é o próximo cara: vamos lá. Mas tenho que me preocupar com Yair.