Alexandra Daddario deixa fãs sem fôlego após ficar totalmente nua no Instagram

Alexandra Daddario compartilhou um nu artístico em sua conta do Instagram. Um instantâneo em formato polaroid em que ela aparece completamente nua. Ela cobre o rosto com a câmera, enquanto pode ser vista sentada em uma cama com os joelhos dobrados e os tornozelos cruzados, cobrindo assim o resto do corpo.

A foto continha uma borda branca ao redor da impressão e provavelmente foi editada com um filtro, que afetou a cor e o foco da imagem.

Em sua rotação de três imagens, Alexandra também deu a seus fãs uma prévia de seus arredores, onde ela parecia estar entre montanhas cobertas de neve e pinheiros.

a postagem tem mais de um milhão curtidas, com comentários de elogios e perguntas.

“Quando você desliza, espera outro ângulo…”, dizia um deles.

“Alexandra por que você está nua?” foram as palavras de outro.

O ‘Baywatch‘ e ‘Lótus Branca‘ atriz geralmente dá a seus fãs fotos desse tipo.

Outros nus de Alexandra Daddario

A foto anterior nua da atriz de 37 anos ocorreu em dezembro passado, quando ela estava nadando em uma piscina ao ar livre.

Em sua legenda, ela citou uma frase do filme de 1991 ‘What About Bob?’.

“Tire férias dos seus problemas, Bob”.

Uma das imagens a mostra fora d’água, de costas, mas com o fotógrafo cobrindo estrategicamente seu traseiro com a mão.

Além disso, outro de seus nus mais memoráveis ​​é aquele que ela realizou em ‘Lótus Branca‘, Ela ainda falou sobre isso em uma entrevista.

“Eu tenho muitos pensamentos sobre esse assunto, mas, por exemplo, quando ‘Detetive de verdade‘ saiu e eu estava nua no programa, foi importante para a minha carreira e o telefone tocou e eu consegui um emprego, acho que não tinha consciência do meu apelo sexual antes disso”, comentou ela.

“Tentei não levar isso muito a sério. Eu realmente amo atuar, no fundo sou apenas um nerd do teatro e disse: ‘Isso é bom para minha carreira’, então abracei isso.”